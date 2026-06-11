[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 11일 (목요일) 허니문은 끝났지만…60년생, 로맨스는 계속

96년생 상대방이 가진 것에 대한 차이점을 깨닫자. 84년생 이름이 알려져 사방에서 우러른다. 72년생 극단적 대립은 삼가하자. 60년생 허니문은끝났지만 로맨스는 계속된다. 48년생 사업자는 상승국면을 유지한다. 36년생 있을 때 잘 간수해야 한다.

97년생 휴식을 가지고 미래를 설계하라. 85년생 피할 곳은 피하고 보는 것이 안전하다. 73년생 처리할 업무가 다소 벅차다. 61년생 책임과 의무를 다하기에 노력하자. 49년생 결론짓기 힘든 상황이다. 37년생 건강에 특별이 신경쓰자.

98년생 실질적인 이득이 없으니 차선책을 찾자. 86년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 74년생 원점으로 돌아가서 다시 생각하라. 62년생 주어진 여건에 만족하지 말자. 50년생 옷에 묻은 먼지 털다가 찢어지는 격이다. 38년생 현재는 훌훌 털고 잊어버려라.

99년생 자족하는 마음을 지닌 사람은 걱정이 적다. 87년생 섣불리 생각하면 화가 따르기 쉽다. 75년생 현재일은 큰 어려움은 없을 듯하다. 63년생 중요한 약속시간는 늦으면 실패한다. 51년생 제조업자는 매출이 늘어난다. 39년생 오매불망 기다리던 소식을 접한다.

00년생 나태함과 게으름은 인생에 가장 큰 적이다. 88년생 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다. 76년생 무책임한 행동은 삼가하자. 64년생 다투기보다는 인내하고 화해하자. 52년생 금전과 관계된 결정은 보류하자. 40년생 차나 밤길을 조심하자. 28년생 방향을 잃어버리면 손실이 따른다.

01년생 오늘은 술과 이성을 특히 주의할 운이다. 89년생 장사나 사업의 확장은 뒤로 미루어라. 77년생 어려움을 통해 힘을 기르자. 65년생 신분상승이 눈앞에 있다. 53년생 매사가 많이 막히니 조심하자. 41년생 자식 때문에 걱정이 생긴다. 29년생 늙으나 젊으나 크게 다르지 않다.

02년생 집중하고 시간을 지키고 한가지 일에 열중해야 성공한다. 90년생 떡하나도 먹지 못하는 사람은 멀리하라. 78년생 가만히 앉아서 일을 처리하지 말자. 66년생 판매나 선전에 효과가 크다. 54년생 고정관념 등에 얽매이지 말자. 42년생 한우물만 집중적으로 파자. 30년생 활동을 통해 건강을 관리하라.

03년생 오늘은 동서남북 운이 활짝 열렸다. 91년생 상상만으로 일을 벌이면 안되다. 79년생 축제는 끝났다 새롭게 시작하자. 67년생 부부간에 사소한 일로 갈등이 온다. 55년생 계약체결이 백지화될 수 있다. 43년생 가족중에 좋은 소식이 온다. 31년생 능력은 필요조건이지 충분조건이 아니다.

04년생 성실하게 일하면 하늘이 알아주는 날이온다. 92년생 독보적인 영역을 침범하는 것에 민감하다. 80년생 물리적인 방법의 행동은 절대 삼가라. 68년생 지난 일 때문에 고심할 수 있다. 56년생 사업을 하는 사람은 매출이 약하다. 44년생 새로운 일을 추진하기는 간망하자. 32년생 일이 예상외의 좋은 성과를 가져온다.

05년생 자존심과 고집과아집을 버리니 만사가 순조롭다. 93년생 유리하게 보이는 일도 다시 생각해라. 81년생 한가지라도 배울것있는 사람과 함께 하자. 69년생 자만하지 않는 사람에 기쁨이 온다. 57년생 투자나 매매의 성사가 좋다. 45년생 거시적으로 바라볼 필요가 있다. 33년생 말수를 조금씩 줄이고 행동으로 표현하자.

06년생 일이 발생하기 전에 미리 손을 쓰야한다. 94년생 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다. 82년생 싼것이 비지떡 물건구입에 조심하자. 70년생 좋은 아침이 좋은 하루를 만드는 운이다. 58년생 사사로운 감정은 지워버리자. 46년생 자신을 챙기면서 미래를 설계하자. 34년생 매사에 각별히 신경을 기울여야 한다.

95년생 고정관념에 연연말고 미래를 생각하라. 83년생 이성의 좋은 친구가 나타난다. 71년생 상하관계를 돈독하게 유지하자. 59년생 자식과 직장에 해방되고 싶은 운이다. 47년생 불친절한 사람으로 시비가 발생하다. 35년생 일을 할 수 있으니 너무 즐겁다.

백운철학원

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