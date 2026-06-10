아진산업, 경산지식산업지구에 공장 준공…1330억원 투자

경북 경산시는 자동차부품 제조업체인 (주)아진산업이 국내 복귀(리쇼어링) 투자를 마무리하고 경산에 새로운 거점을 마련해 10일 준공식을 가졌다고 밝혔다.

아진산업의 경산 리쇼어링에는 모두 1330억원이 투입됐다. 경산지식산업지구 내 9만6000여㎡ 부지에 연면적 8만1000여㎡ 규모의 생산시설이 조성됐다.

경산시는 자동차부품 제조업체인 (주)아진산업이 국내 복귀(리쇼어링) 투자를 마무리하고 경산에 새로운 거점을 마련해 10일 준공식을 가진 가운데 기념촬영을 하고 있다. 경산시 제공

아진산업은 중국 생산법인인 동풍아진을 정리하고 국내 생산 기반 확대를 위해 경산에 대규모 투자를 결정한 것으로 알려졌다.

새 공장에는 첨단 프레스 설비와 자동화 생산라인 등이 구축됐다. 글로벌 공급망 재편에 대응하는 동시에 생산 효율성과 품질 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

아진산업은 준공식을 기념해 지역 인재 육성과 교육발전을 위해 써달라며 경산시장학회에 1억원을 기탁했다.

조현일 시장은 "아진산업의 국내 복귀 투자는 지역 제조업 경쟁력 강화 및 일자리 창출측면에서 의미가 있다"며 "기업이 투자하고 성장하기 좋은 산업 생태계를 만들어 지역경제에 새활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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