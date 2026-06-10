[단독] ‘도박개장 벌금형’ 이남오 함평군수 당선자, 해명은 ‘거짓’… 판결문엔 “수익 분배한 공동 운영자”

전남 함평군수 선거에서 승리한 더불어민주당 이남오 당선자가 과거 ‘도박개장’ 전과에 대해 “단순히 친구에게 사업 자금을 빌려주었다가 연루된 것”이라고 해명했으나 본지 취재 결과 이는 사실과 전혀 다른 거짓 해명인 것으로 드러났다.

10일 본지가 입수한 2007년 광주지방법원 판결문(2007고단108 등)에 따르면 이 당선자의 과거 범죄 가담 형태는 단순 채권·채무 관계가 아닌 영리를 목적으로 불법 도박장을 직접 운영한 ‘공동 업주’였던 것으로 확인됐다.

이남오 함평군수 당선인. 이 당선인 측 제공

앞서 이 후보는 언론을 통해 “도박장 개설 벌금은 20년 전 친구에게 사업 자금을 빌려준 과정에서 연루돼 처벌을 받은 것”이라며 “판결문에도 해당 내용이 적시돼 있다”고 주장했다.

그러나 본지가 확보한 판결문의 ‘범죄사실’에 명시된 이 당선자(판결문 내 피고인 B)의 혐의는 완전히 달랐다. 법원은 이 당선자가 광주 지역 성인 PC방 2곳(‘L 성인피시방’ 및 ‘W 피시방’)의 개설과 운영에 깊숙이 관여했다고 판단했다.

판결문에 따르면 이 당선자는 타 피고인들과 공모해 “자금을 투자한 후 수익을 분배받는 형식”으로 이들 불법 도박장을 공동 운영했다. 이들은 인터넷 도박사이트 운영자로부터 사이버머니를 공급받아 불특정 다수의 손님들에게 판매·환전해 주는 방식으로 각각 2억 200여만 원과 5490여만 원 상당의 불법 수익을 올렸다.

이 당선자가 단순 자금 대여자가 아니라는 가장 결정적인 증거는 법원이 선고한 거액의 ‘추징금’이다. 당시 재판부는 이 후보에게 벌금 2000만원과 함께 6762만원의 추징을 명령했다.

재판부는 양형이유를 통해 “추징액은 피고인들의 각 지분과 분배받은 수익을 기초로 하여 분할해 추징했다”고 명확히 선을 그었다. 지분 없이 월급만 받고 일해 추징 대상에서 제외된 일반 종업원(피고인 I)과 달리, 이 당선자는 불법 도박장 운영을 통해 명백히 거액의 ‘배당 수익’을 직접 챙겼기 때문에 이러한 추징 처분이 내려진 것이다.

“판결문에도 억울하게 연루된 사정이 적시돼 있다”는 이 후보의 주장 역시 거짓으로 드러났다. 판결문상 이 당선자를 포함한 피고인들은 재판 과정에서 “공소사실을 모두 인정하고 반성”했다.

당시 이 당선자가 징역형이 아닌 벌금형을 선고받을 수 있었던 배경도 사안이 가벼워서가 아니라 재판부의 ‘선처’ 덕분이었음이 확인됐다. 재판부는 “피고인 B(이남오)의 경우에는 집행유예 판결을 받을 경우 신분상의 불이익을 입는 점을 감안해 벌금형을 선택하되, 타 피고인들과의 형의 균형을 고려해 벌금액을 다액(2000만원)으로 정함”이라고 판시했다.

이 당선자가 유권자들이 지켜보는 선거 정국에서 자신의 중대 범죄 이력을 고의로 왜곡·축소하려 했다는 정황이 드러나면서, 지역 정치권은 거센 후폭풍에 휩싸일 전망이다.

공직선거법 제250조(허위사실공표죄)에 따르면 당선될 목적으로 후보자에게 유리하도록 신분·경력·행위 등에 관하여 허위의 사실을 공표할 경우 중형에 처해질 수 있다.

지역 정가의 한 관계자는 “단순히 자금을 빌려줬다 연루된 것과 불법 오락실 두 곳에 지분을 쪼개 투자해 거액의 배당금을 받아 간 공동 업주라는 사실은 하늘과 땅 차이”라며 “선거법상 허위사실공표 혐의에 대한 법적 책임은 물론 유권자를 기만한 것에 대해 즉각 모든 직을 사퇴해야 할 중대 사안”이라고 강도 높게 비판했다.

이 당선자 측은 판결문 내용과의 불일치성에 대해 “판결문 어디에도 ‘직접 운영했다’는 단어는 없으며, 단순 투자자일 뿐인데 일부 지역 언론이 판결문을 잘못 해석해 공동 운영자로 허위 보도하고 있다”고 해명했다.

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