KDI국제정책대학원, 외국인 유학생 재능기부 수업 마무리

사진=KDI국제정책대학원 제공

KDI국제정책대학원(원장 김준경, 이하 KDI대학원)이 세종시 고등학생을 대상으로 운영한 외국인 유학생 재능기부 수업(Talent Donation Program)을 마쳤다고 밝혔다.

지난 5월 29일 진행된 이번 프로그램에는 세종국제고, 세종캠퍼스고, 소담고, 아름고, 해밀고 등 5개교 학생 89명과 인솔 교사 9명이 참여했으며, KDI대학원 석·박사과정에 재학 중인 국제학생 46명이 일일교사로 나서 총 144명이 함께했다.

프로그램은 외국인 유학생들이 각국의 문화와 국제 이슈, 디지털 인권 등을 주제로 소개하고 학생들과 영어 토론 및 체험 활동을 진행하는 방식으로 운영됐다. 이를 통해 참가 학생들은 다양한 국가의 문화를 접하고 국제적 시각을 확장하는 기회를 가졌다.

사진=KDI국제정책대학원 제공

수업은 여성 리더 포럼, 남아시아 포럼, 라틴아메리카·카리브 포럼, 인권 포럼 등 4개 주제로 구성됐다. 여성 리더 포럼에서는 진로 탐색과 인터넷·소셜 미디어 보호를 주제로 논의가 이뤄졌으며, 남아시아 포럼에서는 남아시아 지역의 지리와 놀이, 언어, 축제를 소개했다. 라틴아메리카·카리브 포럼에서는 언어와 음악, 춤 등 다양한 문화를 체험하는 시간을 마련했으며, 인권 포럼에서는 소셜 미디어와 인공지능, 개인정보 보호 등 디지털 시대의 인권 문제를 다뤘다.

프로그램 종료 후 실시한 만족도 조사에서도 전체 평균 4.81점(5점 만점)을 기록했다. 참여 학생들은 다양한 국가의 문화를 이해하고 새로운 친구를 사귈 수 있었던 점 등을 긍정적으로 평가했다.

KDI대학원 관계자는 “앞으로도 세종시 학생들을 대상으로 한 재능기부 수업을 지속 확대하고, 외국인 유학생과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 다양한 국제교류 프로그램을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 KDI대학원은 2016년부터 재능기부 수업을 운영해 오고 있으며, 그동안 100여 명의 국제학생이 세종시 내 교육기관에서 일일교사로 참여했다. 해당 프로그램은 국제학생과 세종시 청소년 간의 상호문화 교류를 통해 문화 이해와 다양성에 대한 인식을 높이고 지식과 경험을 공유하는 지역사회 교류 프로그램으로 운영되고 있다.

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