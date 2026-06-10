대한상공회의소 경기인력개발원 교육생팀, ICT 공모전 최우수상

수상작 ‘HELIOS-BMS(태양광 EV 충전 및 안전 제어 플랫폼)’

대한상공회의소 경기인력개발원(원장 양재덕)은 고용노동부 K-Digital Training(KDT) 사업으로 운영 중인 ‘온디바이스 AI 반도체 설계 2기’ 교육생들(팀명: HELIOS-BMS)이 ‘2026 ICT 융합 프로젝트 공모전’에서 최우수상(High Excellence Award)을 수상했다고 밝혔다.

엔티렉스(디바이스마트)가 주최한 이번 공모전은 전자·로봇·인공지능·기계 분야의 프로젝트를 발굴하기 위해 대학생, 대학원생 및 일반인을 대상으로 진행됐다. 총 28개 팀(대상 1, 최우수 2, 우수 5, 장려 20)이 선정된 가운데, 경기인력개발원 교육생팀은 대학 참가팀들과 함께 최우수상을 수상했다.

특히 이번 최우수상은 국립금오공과대학교 팀과 공동 수상했으며, 수상자 명단에 건국대, 홍익대, 경기대, 한국공학대, 한양대 ERICA 등 대학들이 포함돼 있어 직업훈련기관 교육생들의 경쟁력을 보여줬다는 평가다.

수상작 ‘HELIOS-BMS(태양광 EV 충전 및 안전 제어 플랫폼)’

최우수상을 수상한 박도영, 김수연, 유동원, 이석현 교육생의 ‘HELIOS-BMS’는 태양광 발전 시스템과 전기차(EV) 충전 인프라를 연계한 지능형 에너지 관리 플랫폼이다. 특히 AI 알고리즘을 클라우드가 아닌 기기 내부에서 직접 처리하는 온디바이스(On-Device) 방식으로 설계해 응답 속도와 전력 효율성을 고려하고, 배터리 상태 모니터링과 안전 제어 기능을 구현한 것이 특징이다.

수상팀 대표인 박도영 교육생은 “프로젝트 기획부터 반도체 설계, 검증까지 전 과정을 팀원들과 직접 수행하며 현업에서 요구하는 문제 해결 방식을 배울 수 있었다”며 “경기인력개발원에서 배운 AI 알고리즘과 반도체 설계 기술을 융합해 좋은 성과를 거두게 되어 매우 기쁘다”고 소감을 전했다.

이와 같은 성과는 경기인력개발원이 강조해 온 ‘프로젝트 기반 실무 교육 체계’의 사례로 볼 수 있다. 개발원의 ‘온디바이스 AI 반도체 설계’ 과정은 단순 이론에 그치지 않고 ▲AI 알고리즘 개발 ▲반도체 설계 ▲임베디드 시스템 ▲FPGA 활용 실습 ▲산업체 연계 프로젝트 등 실무 중심 커리큘럼으로 구성되어 있다. 교육생들은 실무 포트폴리오를 구축하며 반도체 및 AI 응용기술 분야로의 진출 역량을 쌓고 있다.

양재덕 경기인력개발원장은 “이번 수상은 교육생들의 열정과 개발원의 프로젝트 중심 교육이 맞물린 결과”라며 “개인의 성과를 넘어, 정부의 국가 전략산업인 AI·반도체 분야에서 우리 교육 과정이 산업 현장 직결형 인재를 양성해 내고 있음을 보여줬다”고 강조했다. 이어 “앞으로도 기업 수요에 맞춘 미래 신산업 분야의 현장 중심 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 경기도 파주시(운정)에 위치한 대한상의 경기인력개발원은 고용노동부 지원을 통해 전액 국비로 직업훈련과정을 운영하고 있다. AI·반도체, 정보보안, 로봇·자동화, 전기·설비, CAD/CAM 등 첨단 및 전통 산업을 아우르는 현장 맞춤형 교육 과정을 운영하고 있다.

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