정청래 “李 지선 평가에 공감…비판과 질책 겸허히 받들어”

더불어민주당 정청래 대표가 6·3 지방선거 후 처음으로 공개적으로 열린 10일 최고위원회의에서 “항상 더 겸손하고 낮은 자세로 6·3 지방선거에서 확인된 민심을 앞으로 살피겠다”고 말했다. 이재명 대통령이 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 이번 지방선거 결과를 놓고 “이겨야 하는 곳을 졌다고 하면 문제가 다르다, 최소한 승리는 아니다”라며 비판적인 입장을 보인 바 있다. 정 대표도 이날 이 대통령 평가에 발을 맞추는 모습을 보인 것이다.

더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 지방선거 이후 처음으로 열린 최고위원회의에서 선거 결과에 대한 지도부 책임론을 강조하는 황명선 최고위원의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 국회에서 최고위원회의를 주재하고 “이 대통령의 6·3 지방선거에 대한 평가와 인식에 공감한다”며 “6·3 지방선거 결과에 대해 잘한 것은 잘했다, 못한 것은 못했다, 반성할 것은 반성하겠다, 성찰할 것은 성찰하겠다는 공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간하겠다”고 밝혔다.

또 정 대표는 “우리 당 손을 잡아주신 국민과 당원의 기대를 더 큰 성과로 되돌려드릴 수 있도록 더욱 노력하겠다”며 “선거 과정에서 확인된 비판과 질책도 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 받아들일 것은 받아들이는 계기로 삼겠다”고 했다. 지방선거 다음 날인 4일 정 대표는 국회 기자회견을 열고 “민주당에 큰 승리를 안겨주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “다만 서울을 탈환하지 못해 아프다”고 선거 승리로 자평했었다.

비당권파인 황명선·강득구 최고위원은 민주당이 반성하고 돌아볼 때라고 강조했다. 황 최고위원은 “우리 민주당은 6월3일 지방선거에서 승리하지 못했다”며 8월 치러지는 민주당 전당대회에도 출마하지 않겠다고 선언했다. 황 최고위원은 “압도적으로 이겨야 할 이번 지방선거를 승리로 이끌지 못하고 실패한 지도부 한 사람으로서 출마하지 않는 것이 당원에 대한 저의 도리라고 생각한다”고 밝혔다.

강 최고위원은 “최고위원 중에 한 사람으로 이번 선거 결과를 무겁게 매우 무겁게 받아들인다”며 “국민과 당원은 지도부의 반성과 성찰을 요구하고 있다”고 말했다. 그는 “반성하겠다, 성찰하겠다”며 “(선거 결과는) 민주당에 더 겸손해지라고, 민생 속으로 제대로 들어가라고 보내는 경고 메시지”라고 평가했다.

정 대표는 최고위원회의 종료 뒤 회의가 진행된 당대표실을 나서며 전날 이 대통령 순방을 배웅하는 환송행사에 불참한 이유, 전당대회 출마 여부에 대한 입장 등을 질문 받았으나 모두 답변하지 않았다. 전날은 꾸준히 환송행사에 참석해온 정 대표가 불참하고 현재 당권 경쟁자로 꼽히는 김민석 국무총리가 이례적으로 참석했다.

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