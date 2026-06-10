“임영웅 따라…” 광주전남 팬클럽 , 환아 치료비·하크만주머니 후원

가수 임영웅의 광주전남 지역 팬클럽이 소아암 어린이들을 위해 후원금과 치료 지원 물품을 전달하며 선한 영향력을 이어갔다.

가수 임영웅의 광주전남 지역 팬클럽 ‘영웅시대 광주전남’ 회원들이 소아암 어린이들의 치료에 지원할 히크만주머니를 들고 임영웅을 상징하는 시그니처 포즈를 취해 보이고 있다. 팬클럽 제공

10일 한국백혈병어린이재단에 따르면 ‘영웅시대 광주전남’이 임영웅의 36번째 생일을 기념해 소아암 어린이를 위한 후원금 500만원과 히크만주머니 100개를 기부했다.

이번 후원은 팬들이 자발적으로 뜻을 모아 마련한 것으로, 전달된 후원금은 소아암 어린이들의 치료비 지원에 사용될 예정이다. 함께 전달된 히크만주머니는 항암치료 과정에서 중심정맥관인 히크만 카테터를 착용하는 환아들이 더 안전하고 편안하게 생활할 수 있도록 돕는 물품이다.

영웅시대 광주전남은 매년 히크만주머니 지원 캠페인에 참여해 치료 중인 어린이들에게 실질적인 도움을 주며 희망을 전하고 있다. 이 팬클럽은 지난 2020년부터 소아암 어린이 지원 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 현재까지 누적 후원금은 8520만원에 달한다. 이를 통해 그동안 14명의 환아에게 용기와 희망을 심어줬으며, 히크만주머니 캠페인을 비롯해 ‘따뜻해 마스크 캠페인’, ‘내 친구 니버 캠페인’ 등 다양한 나눔 활동에도 참여해 왔다.

영웅시대 광주전남 관계자는 “임영웅이 전하는 따뜻한 위로와 선한 영향력에 감동해 어려움을 겪는 소아암 어린이들에게 작은 희망을 전하고자 회원들의 뜻을 모았다”며 “앞으로도 나눔의 가치를 실천하며 따뜻한 응원을 이어갈 것”이라고 말했다.

SBS 새 예능 ‘산골총각 영웅' 포스터. SBS 제공

서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장은 “오랜 시간 변함없이 소아암 어린이들을 위해 나눔을 실천해 온 영웅시대 팬들에게 감사드린다”며 “후원금은 치료 과정에 있는 어린이들과 가족들에게 큰 힘이 될 수 있도록 소중하게 사용할 예정”이라고 밝혔다.

한편, 임영웅은 오는 23일 첫 방송되는 SBS 새 예능 ‘산골 총각 영웅’에 출연해 무대와는 또 다른 소탈한 매력을 선보일 예정이다.

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