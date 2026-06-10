‘군사쿠데타 미화 논란’ 제주 516로 도로명 현행 유지키로

제주도가 군사쿠데타를 미화한다는 등의 이유로 명칭 변경 의견이 제기돼 온 ‘516로’ 도로명을 현행대로 유지하기로 했다.

제주도는 516로 도로명 변경에 대해 토론회와 주민설명회, 두 차례 설문 등의 의견 수렴을 한 결과 ‘현행 유지’ 의견이 ‘변경’ 의견보다 많아 516로 도로명을 현행대로 유지하기로 잠정 결정했다고 10일 밝혔다.

516도로 숲터널.

4월 도민 설문에서 응답자 369명 중 209명(57%)이 현행 유지, 160명(43%)이 변경을 택했다.

이어 지난 5월 11∼31일 3주간 주소 사용자 1238명을 대상으로 추가 설문을 진행한 결과 179명이 응답했으며 이 중 117명(66%)이 현행 유지, 62명(34%)이 변경을 선택했다.

현행 유지를 택한 이유로는 주소 사용 혼선과 행정적·경제적 부담이 주로 꼽혔다.

지역별로는 서귀포시가 제주시보다 유지 의견이 높았고, 연령대별로는 40대부터 60대 이상에서 유지 응답이 다수를 차지했다.

변경을 선택한 62명은 ‘5·16의 역사적 배경이 적절하지 않다’, ‘새 도로명이 더 적합하다’, ‘제주 정체성과 맞지 않는다’ 등을 이유로 들었다.

도로명주소법에 따르면 도로명을 변경하려면 주소사용자 5분의 1 이상의 신청과 주소정보위원회 심의를 거친 뒤 주소사용자 과반수의 서면 동의를 받아야 한다.

박재관 제주도 건설주택국장은 “공론화 과정을 거치며 516로 도로명에 대한 관심은 높아졌으나, 변경을 원하는 주민은 여러 차례 의견 수렴에서 모두 소수에 머물렀다”며 “주소사용자의 선택을 존중해 현행 명칭을 유지하고, 관련 민원과 의견은 계속 살펴 대응하겠다”고 말했다.

516로는 제주시 아라동 제주대입구 사거리에서 서귀포시 토평동 비석거리교차로까지 약 31.6㎞ 구간 도로명이다.

5·16 군사정변 이후 확장·포장 공사를 거쳐 개통돼 당시 시대적 배경을 반영해 516도로로 불려 왔으며, 2009년 도로명 고시를 통해 ‘516로’라는 공식 명칭이 부여됐다.

이후 2014년 도로명주소 전면 시행에 따라 도민 실생활 주소로 사용되고 있으나 ‘세계평화의 섬 제주’와 민주주의 가치에 부합하지 않는다는 문제 제기가 꾸준히 이어졌다.

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