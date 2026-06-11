매물 마르고 신고가 랠리… 동탄 아파트값 23억원 돌파한 이유

최근 경기 화성시 동탄신도시가 매물 급감과 신고가 경신이 이어지며 뜨거운 관심을 받고 있다. 제미나이로 생성한 AI이미지

경기 화성시 동탄신도시 부동산 시장이 매물 급감과 신고가 경신이 맞물리며 강한 상승 압력을 받고 있다.

◆ 두 달 만에 매물 40% 가깝게 급감… 매수 우위 장세 심화

11일 부동산 빅데이터 플랫폼 아파트실거래가에 따르면 지난 4월 초 6267건에 달했던 동탄 지역 아파트 매매 매물은 5월 초 5601건으로 줄어들었다. 이어 6월 10일 기준 3776건까지 급감한 것으로 집계됐다. 불과 두 달 사이에 전체 매물의 39.7%쯤이 시장에서 사라진 셈이다.

두 달 새 동탄신도시 매물이 40% 가깝게 급감하며 매수 우위 장세가 심화되고 있다. 제미나이로 생성한 AI 인포그래픽.

이 같은 매물 부족은 현장 전세 매물 고갈에 따른 무주택자의 매매 전환과 집주인들의 매물 회수가 겹친 결과로 풀이된다. 최근 부동산 플랫폼 호갱노노의 실시간 인기 아파트 순위에서도 동탄 지역 단지들이 상위권을 대거 차지하며 높은 시장 관심도를 증명하고 있다.

◆ 동탄역 일대 국평 15억 원 안팎 형성… 최고가 거래 잇따라

이날 국토교통부 실거래가 공개시스템을 보면 동탄역 인근 대장주 단지인 ‘동탄역 롯데캐슬’ 전용면적 102㎡는 지난 4월 24일 23억2500만 원에 거래되며 역대 최고가를 기록했다. 이는 서울 상급지 주요 단지의 시세와 맞먹는 수준이다.

주변 단지의 갭 메우기 현상도 가파르다. ‘동탄역 시범리슈빌’ 전용 84㎡는 지난달 30일 15억 원에 거래되며 최고가를 경신했다. 주상복합 단지인 ‘동탄역 유림노르웨이숲’ 전용 84㎡ 역시 지난달 31일 13억9000만 원에 매매됐다. 중소형 평형인 ‘동탄역 유보라아이비파크8.0’ 전용 73㎡도 이달 3일 14억1000만 원에 손바꿈하며 상승세에 올라탔다. ‘동탄역 센트럴자이’ 전용 84㎡ 또한 이달 3일 12억5000만 원으로 최고가를 갈아치웠다.

◆ 공급 절벽 속 고소득 종사자와 30대 상경 수요가 시장 견인

전문가들은 이번 상승세가 단순한 일시적 과열을 넘어선 구조적 수요 집중 현상에 기인한다고 분석한다.

심형석 미국 인터내셔널 대학 교수는 “정부에서 실효성 있는 공급 대책을 내놓지도 못하고 있다”라며 “정부에서 내놓은 공급 대책을 보더라도 사실은 2030년까지 공급으로서의 의미가 있는 아파트가 나오기가 쉽지 않은 상황이다”라고 짚었다.

지난 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 삼성전자의 종가가 찍혔다. 뉴스1

심 교수는 이어 반도체 호황에 따른 고소득 종사자들의 구매력을 핵심 원인으로 꼽았다. 그는 “최근에 우리가 반도체 산업이 호황이면서 반도체 산업에 근무하는 종사자분들이 상당한 인센티브를 받고 있다”라며 “주택 대출을 또 회사에서 해 주는데 대략 한 5억 원 정도 금액을 1.5%의 금리로 빌려 주는 걸로 돼 있다”라고 설명했다.

아울러 심 교수는 전체 인구 감소 속에서도 30대 진입 인구가 최근 67만 명에서 73만~74만 명선으로 늘어난 점, 지방 30대 인구의 절반 이상이 서울과 수도권으로 상경하는 현상도 자산 가치 상승을 뒷받침하는 요인으로 꼽았다.

심 교수는 이러한 자본 축적과 수요 유입이 장기적으로 더 높은 상급지 이동을 부추길 것으로 내다봤다. 그는 “반도체 산업에 종사하는 분들이 계속적인 인센티브를 받으신다면 서울까지도 진입하실 수 있다”라며 “동탄에서 접근성이 상당히 좋은 강남 수서지구 등 서울 핵심 지역을 미리 선점해 두는 것도 좋지 않을까 생각한다”라고 제언했다.

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