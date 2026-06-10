인플루디오 ‘포카스팟’, 일본 시부야 매장 오픈

사진=인플루디오 제공

인플루디오(Infludeo)가 운영하는 K-POP 포토카드 전문 숍 ‘포카스팟(POCA SPOT)’이 일본 도쿄 시부야에 신규 매장을 열고 현지 운영을 시작했다고 밝혔다.

신규 매장은 한국어 교육기관 K Village와의 협력을 통해 마련됐으며, 지난 5월 15일부터 ‘K Village 시부야 에키마에 지점’ 내에서 ‘POCA SPOT by K Village’ 형태로 운영되고 있다.

포카스팟은 서울 홍대와 명동에서 운영 중인 K-POP 포토카드 전문 오프라인 매장이다. 팬들이 포토카드를 구매하고 수집 문화를 경험할 수 있는 공간으로, K-POP 앨범에 랜덤으로 포함되는 포토카드 특성에 맞춰 여러 종류의 포토카드를 확인할 수 있도록 구성됐다.

특히 럭키 드로우 전용 자판기를 활용한 구매 시스템을 운영하는 것이 특징이다. 방문객들은 현장에서 직접 포토카드를 뽑을 수 있으며, 이러한 체험 요소를 통해 오프라인 매장만의 경험을 제공한다.

매장에서 판매되는 포토카드는 자체 진위 판정(검수) 절차를 거친 공식 정품으로 구성된다. 인플루디오는 검수 절차를 바탕으로 구매 환경을 운영하고 있으며, 국내 포토카드 거래 플랫폼 ‘포카마켓(POCAMARKET)’의 데이터를 활용해 수요가 높은 포토카드를 선별해 제공하고 있다.

인플루디오 B2B 사업부 강석빈 본부장은 “홍콩 MTR과의 협업을 통해 해외 시장에서도 포카스팟에 대한 관심을 확인할 수 있었다”며 “이번 시부야점을 발판으로 글로벌 K-POP 팬 경험을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.

한편 이번 시부야점은 인플루디오의 두 번째 해외 거점이다. 앞서 인플루디오는 홍콩 대중교통 운영사 MTR과 협력해 침사추이, 홍콩역, 구룡 고속철도역 등 주요 교통 거점에 포카스팟을 운영하며 해외 시장에 진출한 바 있다.

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