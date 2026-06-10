SK 최태원 “초과이익? 많은 이해관계자 행복하게 만들어야”

최태원(사진) SK그룹 회장은 반도체 기업 초과이익의 사회 환원과 관련해 “저희의 목적은 이해관계자를 행복하게 만든다는 것”이라고 밝혔다.

닛케이포럼 한·일 특별세션 참석 차 일본을 방문 중인 최 회장은 지난 9일 도쿄에서 특파원들과 만나 “이해관계자에는 주주도 있고, 저희 구성원들도 있고, 다른 회사나 비즈니스 파트너도 있다. 넓게 보면 국민 전체도 마찬가지(이해관계자)라고 생각한다”면서 이같이 말했다.

최 회장은 “다른 곳은 모르겠고 SK를 경영하는 입장에서 보면”이라고 전제한 뒤 “행복을 나눠주는 방법은 세금을 많이 내는 상황도 있고, 더 많은 투자와 일자리 창출도 중요한 얘기”라고 덧붙였다. 이어 “임금을 올리는 것도 할 수 있고, 그와 관련한 룰(규칙)이 정해져 있다면 그에 따라 잘 적응해 나가는 것도 필요하다”고 말했다.

최 회장은 “미래에 이게 계속 다른 문제나 부작용으로 이어진다면 사회적으로 이 문제를 해소하는 새로운 방법들을 찾아야 한다”고 강조했다.

그는 “결국 좋은 일이 일어나면 행복해지는 사람이 많아야 하는데, 반대로 흘러서는 안 된다”며 “가능하면 많은 사람들이 만족할 수 있는 방법을 찾아야 한다”고 덧붙였다.

최 회장은 “주식이 한 번 확 오르는 것도 좋겠지만, 이 시장이 안정적으로 잘 자랄 수 있도록 만드는 것이 좋은 방법”이라며 “지금 반도체 분야에서 많은 수익이 나는 것도 가장 근본적 이유는 인공지능(AI)”이라고 역설했다. “AI 중에 어떻게 지속적으로 투자하고 더 많은 산업을 만들어 내느냐, 이것이 어찌 보면 대한민국에 필요한 중요 과제 중 하나라고 보인다”는 것이다.

최 회장은 “그래서 (초과이익이) 어디로 어떻게 갈 거냐, 몇 퍼센트를 어떻게 할 거냐는 답하기 어렵지만, 적당하게 모든 곳에 골고루 잘 갈 수 있게 만드는 게 필요하다”고 말했다.

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