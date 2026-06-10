스타벅스 결제액 3주 만에 반등…탱크데이 충격 벗어나나

스타벅스의 주간 신용·체크카드 추정 결제금액이 3주 만에 반등한 것으로 나타났다.



지난달 '탱크데이' 논란 이후 주춤했던 국내 스타벅스 이용이 다시 회복 조짐을 보이는 것 아니냐는 분석이 나온다.

지난 5월 19일 서울시내 스타벅스 매장 모습. 연합뉴스

10일 AI 데이터 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 6월 첫째 주인 1∼7일 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제금액은 242억1천만원으로 집계됐다.



이는 직전 주인 5월 25∼31일 214억6천만원보다 12.8% 증가한 수치로, '탱크데이' 논란이 불거진 지난달 18일 이후 주간 기준으로 가장 높은 수준이다.



스타벅스 주간 결제금액은 5월 18∼24일 236억9천만원, 5월 25∼31일 214억6천만원으로 2주 연속 감소했다가 6월 첫째 주 들어 반등에 성공한 것이다.



스타벅스 주간 사용자 수도 늘어나 400만명에 육박한 것으로 나타났다.



스타벅스 앱의 6월 1∼7일 주간 사용자 수는 398만5천819명으로, 직전 주 384만7천205명보다 13만8천614명, 3.6% 증가했다.



다만 6월 첫째 주 결제금액은 논란 전 수준에는 아직 미치지 못했다.



이 기간 결제금액은 5월 11∼17일 321억6천만원과 비교하면 약 79억5천만원 적다.



업계에서는 스타벅스 결제금액과 앱 사용자 수가 5월 말 급감세에서는 벗어났지만 일부 소비자의 냉담한 반응 등을 고려할 때 회복세가 이어질지는 좀 더 지켜봐야 한다는 관측도 나온다.

<연합>

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