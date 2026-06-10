美 "이란 상대 자위적공격 완료…방공시설·레이더기지등 타격"

미군이 9일(현지시간) 이란의 미 육군 아파치 헬기 격추에 대응한 '자위적 공격'을 완료했다고 밝혔다.

중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X) 계정에 올린 성명에서 이같이 밝혔다.

이란군이 2024년 2월 17일 공개한 이란의 대공 방어시스템 '아르만'(Arman). EPA연합뉴스

중부사령부는 미 공군 및 해군 전투기의 정밀 유도 무기를 사용해 호르무즈 해협 인근의 이란 방공 시설과 지상 관제소, 감시 레이더 기지를 타격했다고 밝혔다.

그러면서 이번 작전은 최근 미군 및 해당 해역을 통과하던 국제 상선들을 겨냥한 이란의 공격에 상응하는 조치였다고 설명했다.

중부사령부는 "이란의 부당한 공격에 대비해 경계를 늦추지 않고 방어 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.

이날 트럼프 대통령은 지난 8일 추락한 아파치 헬기가 이란군에 격추됐다고 주장하며 이에 대한 보복 조치를 예고했다.

미군은 이날 이란 내 군사시설을 대상으로 '비례적' 타격을 실시했으며, 이란은 역내 미군 목표물을 향해 미사일과 드론을 발사했다고 밝혔다.

<연합>

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