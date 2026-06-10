연어에서 추출한 물질, ‘크론병 치루’ 치료에도 효과있다

윤용식 서울아산병원 대장항문외과 교수가 크론병 치루 환자를 진료하고 있다. 사진=서울아산병원

크론병의 대표적인 합병증인 ‘크론병 치루’를 연어에서 추출한 재생의학물질 PDRN(폴리디옥시리보뉴클레오티드)로 치료할 수 있다는 것이 국내 연구팀에 의해 밝혀졌다. 해당 물질을 치루 수술에 적용해 효과를 입증한 것은 이번이 세계에서 처음이다.

서울아산병원 대장항문외과 윤용식·이종률 교수팀은 PDRN이 크론병 치루에 탁월한 효과가 있다는 연구 결과를 최근 발표했다.

연구팀은 크론병 치루 수술 시 PDRN을 국소 주입한 결과, 기존 수술법보다 항문 누공(치루) 완치율이 약 1.8배 높아지고 회복 기간도 대폭 단축됐다고 밝혔다.

크론병의 대표적인 합병증인 크론병 치루는 재발이 잦고 완치가 어려운 질병으로 꼽힌다.

PDRN은 연어의 정소에서 추출한 DNA 조각을 정제해 만든 물질로 세포 재생 촉진과 항염증 효과가 있으며, 인체 DNA와 매우 유사한 구조로 인해 사람에게 투여했을 때 부작용이 적은 것으로 알려져 있다.

연구팀은 PDRN이 세포막의 아데노신 수용체(A2A)를 활성화해 염증 억제와 신생 혈관 형성 촉진 효과를 발현해 상처 치유와 조직 재생을 돕는다는 점에 주목했다.

이에 연구팀은 치루 터널 주변에 PDRN을 고르게 주입하는 표준화된 방식을 적용해 크론병 치루 수술을 시행했다.

이후 2018년부터 2024년까지 서울아산병원에서 크론병 치루 수술을 받은 환자 47명을 PDRN 사용군(21명)과 미사용군(26명)으로 나눠 치료 결과를 분석했다.

그 결과, 수술 1년 후 치루가 완전히 닫힌 비율(완치)은 PDRN 사용군이 83.3%로, 미사용군(46.2%)보다 약 1.8배 높았다.

수술 후 완치까지 걸린 기간은 PDRN 사용군이 평균 3.3개월로, 미사용군(5.9개월)보다 약 2.6개월 짧아 회복 속도도 PDRN 사용군이 훨씬 앞섰다.

특히 PDRN은 기존 줄기세포 치료비용과 비교해 약 100배가량 저렴해 무엇보다 경제성과 편의성이 장점이다. ㄸ 별도의 세포 배양 과정 없이 기성품을 바로 쓸 수 있어 환자 접근성이 크게 향상될 수 있다.

윤 교수는 “PDRN은 안전성이 검증된 물질로 수술뿐 아니라 외래에서도 간편하게 적용할 수 있는 만큼, 향후 크론병 환자들의 삶의 질을 개선하고 경제적 부담을 덜어주는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 크론병 및 대장염 분야 저명 학술지인 ‘염증성 장질환(IBD)’ 최신호에 게재됐다.

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