베이징 인바운드 관광 1~5월 266만7000명...35.3% 증가

베이징 천단공원에서 한 외국인 관광객이 중국 DJI의 포켓 카메라로 사진을 찍고 있다. (사진 제공=CMG)

2026년 들어 베이징의 인바운드(외국인) 관광이 증가세를 이어가고 있다. 1~5월 베이징을 방문한 외국인 관광객은 266만 7000명으로 전년 동기 대비 35.3% 늘었다. 5월 11일 기준 베이징 출입국관리소를 통한 외국인 입·출국 인원은 255만 명을 넘었고 전체 출입국의 32%를 차지했다. 전년 동기 대비 33.6% 증가한 수치다.

증가 배경으로는 무비자 입국과 임시 입국허가 등 출입국 편의 정책이 거론됐다. 같은 기간 해당 제도를 이용해 입국한 외국인은 95만 7000명으로 전체 입국 외국인의 70.8%로 집계됐다. 입국 목적은 관광, 비즈니스 교류, 친지 방문이 주를 이뤘다.

외국인 관광객이 늘면서 주요 관광지와 상권도 방문객이 증가하고 있다. 천단공원(天坛公园) 등 문화관광 명소에 외국인 관광객이 꾸준히 찾는 가운데, 왕푸징(王府井) 등 도심 상권에서도 쇼핑·체험 수요가 이어지고 있다는 설명이다.

자료 제공: CMG

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