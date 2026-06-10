방탄소년단·제니, 빌보드 '핫100' 또 역주행…에스파 '버블링 언더 핫 100' 7위

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 정규 5집 '아리랑' 타이틀곡 '스윔(SWIM)'으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에서 또 역주행했다.

9일(현지시간) 빌보드의 최신 차트(13일 자)에 따르면 방탄소년단 '스윔'이 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 41위를 차지했다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

지난달 30일 자 차트에 55위로 랭크된 이 곡은 6일 자 차트에서 11계단 반등한 44위를 차지한 데 이어 이번 주 또다시 3계단 순위를 끌어올렸다. 발매 11주 차임에도 대중적 인기를 바탕으로 한 뒷심이 돋보인다. 앞서 방탄소년단은 '아리랑'과 '스윔'으로 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'과 '핫 100' 동시 1위라는 역사를 쓴 바 있다. '아리랑'은 이번 주 '빌보드 200'에선 11위를 차지하며 11주 연속 상위권에 머물렀다.

초신성 걸그룹 '에스파(aespa)'의 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)'의 타이틀곡 '레모네이드'는 이번 주 빌보드 '버블링 언더 핫 100(Bubbling Under Hot 100)' 7위를 차지했다. '핫100'에 아깝게 진입하지 못한 25곡 순위를 매기는 차트다. 웬만한 인기 K-팝 그룹들도 진입하지 못한다. 에스파는 이번에 이 차트에 처음 들어왔다.

'레모네이드'는 또한 이번 주 '빌보드 200'에서 9위를 차지했다. 이로써 에스파는 자신들의 커리어에 세 번째 빌보드 200 톱 10 음반을 추가하게 됐다. 앞서 에스파의 미니 2집 '걸스(Girls)'와 미니 3집 '마이 월드(my world)'가 각각 3위, 9위를 기록했다. 또한 '레모네이드'는 이번 주 빌보드 '월드앨범' 1위에 올랐다.

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 팝스타 제니(JENNIE)가 호주 사이키델릭 록 밴드 '테임 임팔라'(Tame Impala)와 협업한 '드라큘라(Dracula)(Remix)'는 이번 주 '핫 100'에서 지난주 14위보다 4계단 상승한 10위를 차지했다. 제니의 해당 차트 자체 최고 순위를 다시 찍었다. 해당 차트엔 36주째 들어왔다.

하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 '핑키 업'은 이번 주 '핫100'에서 2계단 상승해 90위에 안착했다. 해당 차트에 통산 7주째 들어왔다. 이들의 두 번째 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'는 '빌보드 200'에서 122위를 차지했다. 49주 연속 차트인이다. 이들의 데뷔 EP 'SIS'는 181위를 차지하며 통산 16주째 들어왔다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST는 이번 주 '빌보드 200'에서 28위를 차지했다.

방탄소년단 소속사 빅히트 뮤직의 신인 그룹 '코르티스(CORTIS)'의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 이번 주 '빌보드 200' 46위다. 4주 연속 톱50을 차지했다. K-팝 4세대 간판 걸그룹 '르세라핌(LE SSERAFIM)'의 정규 2집 '퓨어플로우(PUREFLOW) 파트 원'은 이번 주 '빌보드 200' 59위를 차지했다.

<뉴시스>

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