미군 "자위권 차원서 이란에 공격 개시…헬기 격추에 대응"

미군이 9일(현지시간) 이란을 향해 '자위권 차원'의 공격을 가했다고 발표했다.



미 중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 "최고사령관(도널드 트럼프 대통령)의 지시에 따라 오늘 오후 5시(미 동부시간·한국시간 10일 오전 6시)부터 이란에 대한 자위적 성격의 공격을 개시했다"고 밝혔다.

미 육군 아파치 헬리콥터. AP연합뉴스

중부사령부는 이번 공격이 "어제 미 육군 아파치 헬리콥터가 격추된 것에 대한 대응"이라면서 "이번 작전은 정당화될 수 없는 이란의 공격 행위에 대한 비례적 대응"이라고 강조했다.



미 육군 소속 아파치 헬기는 전날 밤 호르무즈 해협 상공을 순찰하던 중 이란의 드론 공격을 받고 격추된 것으로 보도됐다. 조종사 2명은 무사히 구출됐다.



도널드 트럼프 대통령은 이후 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 "미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야만 한다"고 말해 보복 조치를 시사했다.



트럼프 대통령의 SNS 이후 이란 국영 매체는 이란 소식통을 인용, 미국이 헬기 추락을 이유로 적대 행위를 재개한다면 단호하게 대응할 것이라고 보도했다.



만약 이란이 맞불공격에 나설 경우 호르무즈 해협에서 미국과 이란의 무력 충돌 수위가 높아지면서 4월초부터 시작된 휴전이 또 한번 시험대에 오를 것으로 예상된다.

<연합>

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