美에너지장관 “호르무즈 통과 선박 매우 의미 있게 증가 중”

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 9일(현지시간) 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수가 “매우 의미 있게 증가하고 있다”고 말했다.

연합뉴스에 따르면 라이트 장관은 이날 워싱턴DC에서 열린 미국 싱크탱크 애틀랜틱 카운슬이 주최한 ‘2026 글로벌 에너지 포럼’에 참석해 호르무즈 해협 통항량이 1∼2주 전과 비교해 어떤 상황인지를 묻자 이같이 답했다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관. AP연합뉴스

라이트 장관은 이란 전쟁 후 호르무즈 해협 차단으로 인한 에너지 공급 충격에도 국제 유가가 배럴당 200달러를 넘어가는 파국이 발생하지 않은 데는 “여러 요인이 복합적으로 작용하고 있다”고 했다.

그는 그러면서 미국 등 30여개 국가가 전략 비축유를 방출한 것을 꼽았으며, 최근 세계 최대 원유 수입국이던 중국이 수입량을 하루 400만 배럴 정도로 낮춘 점을 짚었다.

라이트 장관은 에너지 가격의 정상화에 얼마나 걸릴지에 대해 “시간이 좀 걸릴 것”이라며 “선박들이 우회하고 있고 일부 공급망이 바뀌거나 차질을 빚고 있어서 에너지 흐름이 정상으로 회복되려면 수개월은 걸릴 것 같다”고 답했다.

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