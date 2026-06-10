"그냥 확 줄였다"…가수 백지영, 3㎏ 감량 이끈 식단 관리법 눈길

가수 백지영이 자신만의 다이어트 비결을 소개하며 팬들의 눈길을 끌었다.

지난 6일 백지영은 자신의 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'을 통해 "탄수화물을 확 줄여 3㎏ 가까이 감량했다"고 고백했다. 백지영은 꾸준히 홈트레이닝을 이어왔음을 밝히며, "손목에 무리가 가지 않는 로잉머신 등을 활용해 매일 운동했다"고 전했다.

특히 탄수화물 제한 식단과 맞춤형 운동을 병행한 덕분에 배가 눈에 띄게 들어갔다고 덧붙였다. 백지영은 다이어트 비결을 묻는 제작진의 질문에 "그냥 탄수화물을 확 줄였다"고 말했다. 실제로 탄수화물 섭취를 줄이면 혈당의 급격한 상승을 막고 인슐린 분비를 조절해 체지방이 축적되는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.

로잉머신은 단순히 팔을 젓는 유산소 운동을 넘어, 한 번의 스트로크마다 신체 주요 근육군의 86％를 동시에 사용하는 강력한 전신 저항성 운동이다. 로잉 동작은 다리가 추진력의 약 60％를 담당하고, 코어가 20％, 상체가 나머지 20％를 마무리 지으며 온몸의 에너지를 균형 있게 쥐어짜 낸다. 하버드 의과대학의 칼로리 소모량 연구에 따르면, 특히 관절에 가해지는 충격이 유의미하게 낮은 특성 덕분에 무릎이나 발목에 체중 부담을 주지 않으면서도, 80㎏ 성인 기준 30분당 약 400㎉ 이상을 태울 수 있는 탁월한 칼로리 소모율을 자랑한다.

다이어트 성공을 위해 탄수화물 섭취를 줄이는 것은 큰 도움이 된다. 하버드 보건대학원 데이비드 러드윅 박사 연구팀의 임상 연구에 따르면, 탄수화물 섭취를 줄이면 인슐린 분비가 안정되면서 우리 몸은 에너지 공급원을 포도당에서 지방으로 전환하는 대사적 유연성을 확보하게 된다. 정제 탄수화물이 제한되어 체지방 저장을 막는 '지방 연소 모드'가 켜지면, 탄수화물 비중이 높은 식단을 유지할 때보다 하루 평균 약 200~250㎉의 대사량이 추가로 소모된다. 다만, 탄수화물을 지나치게 줄인 식단을 장기간 지속할 경우 비타민, 미네랄, 식이섬유 부족 등의 부작용이 발생할 수 있으므로 섭취량 조절에 주의해야 한다.

<뉴시스>

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