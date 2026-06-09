105분간 투표 기다린 잠실2동 주민…7194장 부족했던 투표지

6·3 지방선거 본투표일 전국에서 7194장의 투표용지가 부족했던 것으로 파악됐다. 투표용지가 없어 105분 동안 유권자의 발이 묶이기도 했다.

지난 4일 오전 투표용지 부족으로 투표시간이 연장된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 시민들이 부정선거를 외치고 있다. 뉴시스

9일 국민의힘 정희용 의원이 중앙선거관리위원회로부터 제출받은 자료에 따르면 중앙선관위는 지난 3일 전국 투표소 91곳에서 투표용지 7194장이 부족했던 것으로 집계했다. 중앙선관위는 지난 5일 기준 투표소 50곳에서 4726장의 투표용지가 부족했다고 국민의힘 김민전 의원실 등에 밝힌 바 있는데, 이보다 약 1.5배 늘어난 수치다.

구체적으로 서울에서는 투표용지 4206장이 부족했고, 이 중 송파구 잠실4동 제7투표소의 투표용지 부족분 규모가 436장으로 가장 많았다. 이어 서울 강남구 청담동 제4투표소(383매), 인천 남동구 간석1동 제4투표소(306매), 서울 광진구 구의제3동 제6투표소(278매), 서울 성북구 장위1동 제6투표소(277매) 등 순으로 집계됐다. 본투표일 시위로 봉쇄됐던 잠실7동 제2투표소는 투표용지 179장이 부족했다.

투표용지 부족으로 투표가 중단됐던 투표소는 전국 26곳으로, 최소 4분(서울 강남구 도곡2동 제4투표소)에서 최대 105분(서울 송파구 잠실2동 제2투표소)까지 투표 중단이 이어진 것으로 나타났다. 투표 중단 시간은 용지 공급 중단으로 기표 업무가 아예 멈춘 기간을 지칭한다.

중앙선관위는 서울 송파구 문정2동 제2투표소와 잠실4동 제5투표소, 잠실2동 제7투표소 등 3곳의 경우 투표 중단 시간이 얼마나 지속됐는지 불분명하거나 확인되지 않았다고 밝혔다.

지난 5일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 ‘투표용지 부족 사태’가 불거져 개표가 미뤄졌던 잠실7동 제2투표소 투표함의 개표가 진행되고 있다. 뉴시스

앞서 전날 중앙선관위는 실제 투표용지가 부족했던 투표소가 전국 91곳이었다고 밝힌 바 있다. 지난 5일 발표보다 서울에서는 기존 33곳에서 42곳으로, 인천에서는 6곳에서 11곳으로 늘었다. 경기(23)·전남(2)·충북(1)·전북(1) 등의 추가 사례도 발견됐다.

정 의원은 “투표용지 부족이라는 초유의 사태가 발생해 국민의 참정권이 침해한 선관위의 무능·무책임에 대해 엄중한 책임을 묻고 대대적인 개혁이 필요하다”며 “특검, 국정조사, 법령 개정 등 필요한 모든 조치를 통해 명확한 진상 규명과 재발 방지 대책을 마련해야 한다”고 말했다.

한편 투표용지 부족 사태 진상을 규명할 검·경 합동수사본부(합수본)가 이날 꾸려졌다. 대검찰청은 이날 오후 “검찰과 경찰은 지난 6·3 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 지장이 초래된 사안을 신속하고 철저하게 규명하기 위해 검·경 합동수사본부를 서울중앙지검에 설치하기로 했다”고 밝혔다. 합수본은 검찰 12명, 경찰 15명 등 총 27명 규모로 구성된다. 본부장에는 김태훈 서울중앙지검 3차장검사가 임명됐다.

앞서 이재명 대통령은 지난 7일 투표용지 부족 사태와 관련해 엑스(X)에 올린 글에서 “검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부를 구성해 책임 소재를 분명히 하고 사건의 전모를 철저히 규명할 것을 지시했다”고 밝힌 바 있다.

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