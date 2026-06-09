習, 김정은과 6·25 참전기념 ‘우의탑’ 참배… 북·중 혈맹 부각 [북·중 정상회담]

시진핑 중국 국가주석이 1박2일간의 북한 국빈 방문을 마치고 9일 베이징으로 돌아갔다. 김정은 북한 국무위원장은 이틀간 시 주석 대부분의 일정에 함께하며 북·중 혈맹 관계와 전통 우호를 과시했다.

시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사가 9일 김정은 북한 국무위원장, 부인 리설주 여사와 함께 북한 평양의 북중(조중) 우의탑을 찾아 참배하고 있다. 신화연합뉴스

중국중앙(CC)TV에 따르면 시 주석은 이날 오전 부인 펑리위안 여사와 함께 평양 모란봉 근처의 조중우의탑을 참배했다. 김 위원장과 부인 리설주 여사도 동행했다. 우의탑은 6·25전쟁 당시 북한에서 전사한 중국인민지원군(중국군)을 기리기 위한 기념물이다. 시 주석은 ‘중국인민지원군 열사 영원불멸’이라고 적힌 화환 앞에서 묵념한 뒤 김 위원장과 의장대 분열식을 지켜봤다.

시 주석은 이어 조선노동당 중앙간부학교를 찾았다. 중국 최고지도자가 이 학교를 방문한 것은 이번이 처음으로 알려졌다. 두 정상은 학교 교내에 전나무 한 그루를 함께 심었다. 중국 관영 신화통신은 사계절 푸른 전나무는 끊임없이 이어지는 북·중 우호를 상징한다고 설명했다. 전나무 앞 표지석에는 중국어와 한글로 ‘북·중 우의는 영원히 푸르다’라는 의미의 ‘중·조우의 만고장청’이라는 문구가 새겨졌다.

시 주석 부부와 김 위원장 부부는 이날 금수산영빈관에서 오찬도 가졌다. 이 자리에서 시 주석은 “새 시대 북·중 관계 발전에 대한 중요한 공감대를 형성했고, 지역 및 세계 평화와 안정을 수호하는 문제에 대해서도 깊이 있게 의견을 교환했다”고 말했다. 이에 김 위원장은 “북·중 우호협력을 더욱 강화하겠다는 긍정적 메시지를 국제사회에 전달했고 각계의 높은 관심을 받고 있다”며 “도출된 중요 합의를 성실히 이행해 북·중 관계를 한 단계 더 발전시켜 나갈 것”이라고 화답했다.

대화 나누는 펑리위안·리설주… 성대한 시진핑 환영 공연 시진핑 중국 국가주석의 부인 펑리위안 여사와 김정은 북한 국무위원장의 부인 리설주 여사가 8일 시 주석의 방북 환영 행사에 참석하기 위해 이동하던 도중 담소하고 있다(왼쪽 사진). 북한 노동신문은 9일 시 주석의 방북을 환영하는 공연이 8일 밤 평양체육관에서 개최되었다고 보도하면서 관련 사진을 공개했다. 노동신문·뉴스1

시 주석은 오찬을 마친 뒤 귀국길에 올라 오후 4시14분(현지시간) 베이징에 도착했다. 김 위원장 부부가 공항에서 직접 배웅했다.

시 주석 부부는 전날에는 북·중 정상회담과 만찬을 마친 뒤 평양체육관에서 북한 시민들과 특별 문화예술공연을 관람했다. 공연은 노래와 춤, 서커스 등으로 이뤄졌으며, 공연 내내 무대 뒤편 대형 스크린에 인공기와 오성홍기, 시 주석과 김 위원장 사진 등을 비추며 우호적인 분위기를 띄웠다.

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