반도체 학과 합격선, 한의대 수준 ‘껑충’

삼성전자와 SK하이닉스가 이끄는 반도체 산업이 역대급 호황을 이어가면서, 대학 졸업 후 두 기업으로 취업할 수 있는 계약학과 합격선도 한의대 수준까지 오를 것이라는 전망이 나왔다.



9일 메가스터디교육에 따르면 6월 모의평가(모평) 가채점 분석 결과 반도체 계약학과의 지원 가능 점수는 국어·수학·탐구 합계 288점 이상으로 나타났다. 자연대 최상위 학과인 의대의 지원 가능 점수는 292점이었고, 치대 290점, 한의대 288점, 약대 286점이었다.

지난 7일 서울 강남종로학원 대강당에서 열린 6월 모의평가 긴급분석 및 2027 대입 예측 설명회에서 학부모들이 자료를 살펴보고 있다. 연합뉴스

2027학년도 대입에서 반도체 계약학과의 합격선은 한의대와 비슷하고 약대보다 높아질 것으로 보인다. 연세대, 고려대, 한양대, 서강대 등에 있는 반도체 계약학과는 전형에 따라 약간씩 다르지만 통상 의·치·한의·약대보다 합격선이 낮았다.



그러나 최근 반도체 초호황에 따라 삼성전자와 SK하이닉스가 직원들에게 고연봉과 두둑한 성과급까지 챙겨주자 이들 기업에 대한 선호도가 급속도로 커지고 있다. 2026학년도 수시에서도 연세대와 고려대 반도체 계약학과 내신 합격선은 역대 최고치를 기록했다. 연세대 시스템반도체공학과(삼성전자 계약학과)의 평균은 1.47등급으로 학과 개설 첫해인 2021학년도(3.1등급)보다 크게 올랐다. 고려대 반도체공학과(SK하이닉스 계약학과) 평균 역시 2021학년도(3.25등급) 대비 상승한 2.68등급이었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지