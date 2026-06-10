현대차 ‘아이오닉 5’ 연식 변경 모델 출시

현대자동차는 9일 세부 구성을 개편하고 가격 경쟁력을 높인 연식 변경 모델 ‘2027 아이오닉 5’(사진)를 출시했다고 밝혔다.



현대차는 2027 아이오닉 5 롱레인지 모델을 △E-라이트 △모던 △프리미엄 △인스퍼레이션 △N 라인 등 5개 트림으로 재편하고, 스탠더드 모델은 E-밸류+ 단일 트림으로 통합해 운영한다.



모던 트림은 기존 익스클루시브 트림의 일부 사양을 최적화해 가격을 160만원 낮췄고, 기존 프레스티지 트림의 사양을 최적화한 프리미엄 트림은 90만원 인하했다. 최상위 신규 트림인 인스퍼레이션에는 서라운드 뷰 모니터, 전방·측방·후방 주차 충돌방지 보조, 원격 스마트 주차 보조 2가 포함된 ‘파킹 어시스트’와 동승석 전동시트, 전좌석 시트 메모리 시스템, 2열 전동 슬라이딩 시트 등으로 구성된 ‘컴포트 플러스’를 기본 적용했다. 또 현대차는 모든 트림에 트렁크 도어 비상램프를 추가하고, 프리미엄 트림부터 100W USB 충전 포트를 기본 적용해 상품성을 높였다.



판매 가격은 전기차 세제 혜택 후 기준 스탠더드 △E-밸류+ 4735만원, 롱레인지 △E-라이트 5064만원 △모던 5825만원 △프리미엄 5825만원 △인스퍼레이션 6150만원 △N 라인 5945만원(2WD 기준)이다. 서울시 기준 롱레인지 모던 트림은 정부와 지방자치단체 보조금을 적용하면 4500만원대가 될 전망이다.

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