무인 트럭이 콜라 나른다…펩시, 실전 물류 도입

펩시의 레벨4 트럭. 펩시 유튜브 캡처

앞으로 운전자 없는 무인 트럭이 콜라를 나르는 광경을 자주 볼 수 있을 것으로 보인다. 미국의 대표 식음료 기업 펩시코(펩시)가 인간 운전자가 필요 없는 무인 트럭을 실전 물류에 도입, 차세대 자율주행 트럭의 상용화를 추진 중이기 때문이다.

8일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면 미국 애리조나주에서는 펩시의 완전 무인 트럭 35대가 고속도로와 일반 도로를 달리며 공장에서 창고나 소매점으로 과자와 음료수 등 제품을 운송 중이다.

펩시의 무인 트럭은 현재 한창 개발 중인 ‘레벨4’ 자율주행 기술이 적용됐다.

종전의 레벨3 차량은 특정 조건에서만 자율주행 기능이 적용되기 때문에 돌발 상황에 대비하기 위해 사람이 운전대 앞에 앉아 모니터링을 해야 했다.

하지만 레벨4 차량은 사람이 모니터링 하지 않아도 항시 자동 제어를 하기 때문에 운전석을 비워놓고 ‘100% 무인’ 운행이 가능한 것이 특징이다. 이는 완전 무인 운행 단계인 레벨5 바로 아래다.

펩시가 레벨4 트럭을 대규모 물류 작업에 투입한 것은 미국 주요 소비재 기업 중 처음이라고 WSJ는 설명했다.

이 회사는 애리조나주 외에도 텍사스주에서 5대, 아칸소주에서 1대의 무인 트럭을 운영 중이다. 이 트럭은 일본 상용차 업체 ‘이스즈’의 모델을 바탕으로 자율주행 트럭 기업 ‘가틱’이 설계와 제조를 담당했다.

해당 무인 트럭은 카메라, 레이더, 라이다(레이저 센서) 등 장비로 도로 환경을 분석해 차량을 제어한다.

WSJ는 자사 기자가 펩시 트럭에 시승한 결과, 자율주행 시스템이 커브 길에서 안정적으로 운전대를 돌렸고 전 구간 내내 제한 속도를 철저히 준수했다고 전했다.

앞서 펩시와 가틱은 지난 2022년 자율주행 트럭 도입에 착수해 수년간 인간 운전사를 탑승시키는 방식을 선택하다가 지난해 6월 전면 완전 무인화로 전환했다.

펩시는 자사 자율주행 트럭이 공공 도로에서 운행한 이래 지금껏 한번도 사고가 난 적이 없다고 밝혔다.

짐 패럴 펩시 수석 부사장은 WSJ와의 인터뷰에서 “지금 가동하는 공급망 시스템은 실험실 환경에서의 테스트가 아닌 실전 상황”이라며 “이미 여러 현업 현장에서 실황 네트워크 형태로 운영하고 있다”고 강조했다.

레벨4 자율주행은 미국에선 주로 ‘웨이모’ 등 무인 택시 서비스에서 상용화 시도가 활발하나, 차량 업계에서는 레벨4 화물차가 훨씬 더 경제적 파급력이 클 것이라는 관측이 많다.

야간 시간 등의 제약 없이 물류 효율과 속도를 대폭 끌어올려 식품 등 운송 비중이 높은 업종의 수익성·경쟁력 향상에 큰 도움이 될 수 있기 때문이다.

펩시 측은 해당 자율주행 트럭이 정시 도착률이 99%에 달해 정확도가 높으며, 인간 운전자의 일일 운행 시간을 제한하는 현행 규제에서 자유롭고 트럭 기사 구인난의 영향을 받지 않는 것 등이 큰 장점이라고 설명했다.

다만 펩시가 지금껏 물류망 운영을 위해 고용한 수천명의 트럭 기사를 대거 감축할 가능성이 커지는 등 자율주행 차량 도입에 대한 진통도 적잖은 상황이다.

펩시 트럭 기사의 상당수는 각종 노조에 가입돼 있고, 이들 노조는 자율주행 트럭 상용화를 완강히 반대하며 인간 감독자의 트럭 동승을 의무화하는 규제 도입 등을 촉구하고 있다.

패럴 부사장은 “핵심은 자율주행 도입으로 고용을 대폭 늘리지 않고도 사업을 확장하는 기반을 마련할 수 있다는 것”이라며 “물동량이 폭증하는 명절 등 성수기에 기사 구인난이 심각한데 이때 무인 트럭을 투입해 물류 공백을 메울 수 있다”고 전했다.

한편 미국에서는 자율주행 차량의 안전 규제와 관련된 연방법이 아직 없는 상황이다. 이 때문에 무인 차량 운영 기업은 미국 도로교통안전국(NHTSA)과 각 주 정부에 자발적으로 안전성 평가서를 제출하며 사업을 진행한다.

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