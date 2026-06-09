BBQ 치킨대학 찾은 글로벌 인재들…‘K-치킨’ 제대로 배웠다

제너시스BBQ 그룹은 조선대학교 글로벌학부 학생들과 경기 이천시 치킨대학에서 식문화 체험 시간을 진행했다고 9일 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹은 조선대학교 글로벌학부 학생들과 경기 이천시 치킨대학에서 식문화 체험 시간을 진행했다고 9일 밝혔다. BBQ 제공

조선대학교의 ‘글로컬대학30’ 사업 일환으로 학생들의 외식·프랜차이즈 산업 이해도를 높이고자 행사를 마련했다.

외국인 유학생과 한국인 학생 50여명은 제너시스BBQ 그룹 소개를 시작으로 글로벌 프랜차이즈 산업 현황과 해외 진출 전략, 브랜드 마케팅, 매장 운영 시스템 등 관련 설명을 들었다.

세계 57개국에서 브랜드를 운영 중인 BBQ의 글로벌 사업 현황과 해외 진출 사례를 살펴보며 ‘K-치킨’의 성장 과정과 글로벌 외식 브랜드의 경쟁력도 이해했다.

BBQ 대표 메뉴 조리 과정과 한국 식문화를 체험하는 시간도 가졌다.

김현우 조선대학교 글로벌학부장은 “학부생들의 대학 생활 적응과 교류 활성화에도 도움이 됐다”고 밝혔다.

BBQ 관계자는 “많은 학생이 ‘K-푸드’와 글로벌 프랜차이즈 산업을 이해할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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