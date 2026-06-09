KIOST, 동해 해양생태·기후변화 실시간 관측할 왕돌초 해양과학기지 준공

동해 한복판에 해양 관측 및 연구를 위한 전초기지가 세워졌다. 한류와 난류의 교차로 인한 기후변화의 영향과 해양생태를 실시간으로 관측할 수 있게 됐다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 9일 경북 울진군 동해연구소에서 ‘왕돌초 해양과학기지’ 준공식을 가졌다고 밝혔다.

경북 울진군 후포항 동쪽 25km 해상에 조성된 ‘왕돌초 해양과학기지’가 9일 준공식과 함께 본격 운영에 들어갔다. 한국해양과학기술원 제공

왕돌초 기지는 2021년 해양수산부 주관 ‘관할해역 첨단 해양과학기지 구축 및 융합연구 사업’을 통해 추진됐으며, 총사업비 243억원이 투입됐다. 2003년 준공된 이어도와 가거초(2009년), 소청초(2014년)에 이은 네 번째 해양과학기지로, 동해에 들어선 첫 번째 기지다.

기지는 울진군 후포항 동쪽 25km, 수심 23m의 해저 암반 왕돌초에 4개의 파일을 박아 고정됐고, 연면적 570㎡(172평), 928t 규모의 철골 구조물로 세워졌다. 전체 높이는 53m로 아파트 19층 높이에 달하며, 파고 19.24m와 풍속 60m/s, 규모 6.5의 지진에도 안전하도록 설계돼 50년간 운용될 예정이다.

기지 내부는 △선박접안 시설부터 수중 관측장비가 설치된 ‘중간 갑판’ △발전기·담수화시설 등 핵심 설비가 모인 ‘설비 갑판’ △제어실·숙소·회의실을 갖춘 ‘주갑판’ △기상장비·위성 안테나·무인드론 운용 설비가 있는 ‘상부 갑판’으로 기능을 나눠 총 5개의 층으로 구성됐다.

이곳은 해양환경 변화 감시와 기후변화 장기 모니터링, 해양 생태환경 변동 등 다양한 분야에서 관측 및 연구를 수행한다. 기지에 설치된 37종 86점의 첨단 관측장비는 수온과 해수면 변화는 물론 수중 생태까지 실시간으로 기록할 수 있다.

특히 동해의 아열대화와 갯녹음 등 생태계 변화를 장기 추적하고, 한류와 난류가 교차하는 동해의 해역 특성을 정밀하게 관측한다. 축적된 데이터는 해양생태계 위험 탐지와 어장 변동 예측의 과학적 근거이자 후포·죽변 어민들에게 실질적인 조업 정보로 활용될 예정이다.

이희승 KIOST 원장은 “왕돌초 기지 준공으로 동해를 포함한 국내 바다 전역을 빈틈없이 관측하는 기반을 갖추게 됐다”면서 “기지에서 생산된 고품질 데이터는 기후위기 대응과 국민 안전을 뒷받침하는 든든한 토대가 될 것”이라고 말했다.

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