바르고, 써보고… 대구서 꽃피우는 ‘K뷰티’

영·호남권 최대 규모의 미용 관련 전시회인 ‘제13회 대구국제뷰티엑스포’(포스터)가 11일부터 사흘간 대구 엑스코(EXCO)에서 열린다.

9일 대구시에 따르면 이번 박람회에는 국내 153개 뷰티 관련 기업이 200여개 부스 규모로 참가해 화장품과 뷰티디바이스, 의료뷰티, 네일, 헤어와 관련된 미용 제품과 용품을 전시하고 뷰티산업의 최신 트렌드를 소개한다. 행사 기간 일부 품목 최대 85% 할인과 1+1, 2+1 등 다양한 현장 프로모션도 진행한다.



또 정보기술(IT)이 접목된 뷰티디바이스, 피부 분석 기반 맞춤형 화장품, 의료뷰티관 등을 통해 최신 K뷰티 경향을 한자리에서 볼 수 있다. 참가기업의 해외시장 진출을 위해 캐나다와 일본, 중국, 태국 등 12개 국가 35개사의 해외바이어를 초청해 수출상담회도 연다. 행사기간 국내 주요 유통 바이어가 참여하는 구매상담회와 대구시장배 미용·이용기능·국제피부미용·네일미용경기대회 등이 열린다. 대구한의대, 대구과학대, 영진전문대 등 지역 대학들도 ‘뷰티칼리지관’을 통해 퍼스널컬러 진단, 네일아트·메이크업 체험, 두피 진단 등 다양한 뷰티 프로그램을 운영하며 관련 학과와 진로 정보를 소개한다.

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