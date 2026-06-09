노동부, 강남 연예기획사 3곳 대상 특별감독·임금체불 전수조사

고용노동부가 임금체불 신고가 잇따르는 서울 강남의 연예기획사 3곳을 대상으로 특별감독에 착수했다. 소속 연예인뿐 아니라 직원, 스태프 등 근로자들의 임금체불 피해가 퍼질 가능성에 선제 대응하기 위한 조치다.

고용노동부. 뉴스1

9일 노동부 서울강남지청에 따르면 최근 경영 악화로 임금체불이 발생한 서울 강남에 있는 연예기획사 1곳과 관계사 2곳 등 총 3개사를 대상으로 5월부터 순차적으로 체불 전수조사·감독을 진행하고 있다. 해당 기획사들에서는 올해 4월부터 임금 미지급과 관련한 진정 사건이 다수 접수된 것으로 알려졌다. 서울강남지청은 개별 사건 조사와 별도로 진정을 제기하지 않은 근로자들까지 포함해 임금체불 여부를 전면 확인하는 전수감독에 나섰다.

체불 전수조사는 노동자가 체불 피해를 신고한 경우 해당 근로자뿐 아니라 사업장 내 다른 노동자의 체불 여부까지 확인하는 절차다. 노동부는 체불 규모를 정확히 파악하고 추가 피해를 막겠다는 계획이다. 이 과정에서 자금 흐름을 파악해 노동자들이 정당한 대가를 받을 수 있도록 행정력을 집중한단 방침이다.

민광제 서울강남지청장은 “근로자의 가장 기본적인 권리인 임금이 제대로 지급될 수 있도록 할 것”이라며 “경영 악화 등으로 어려움을 겪고 있는 해당 기획사 근로자들의 생계 안정을 위해 상황을 면밀히 살피고 있으며, 조사 결과 확인되는 사항은 관련 법령과 절차에 따라 엄정하고 신속하게 조치하겠다”고 밝혔다.

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