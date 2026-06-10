포스코이앤씨, 수성구 범어동에 ‘어나드범어’ 공급

최근 부동산 시장에서 전용 85㎡ 초과 대형 평형 공급이 제한적이라는 평가가 나온다. 신규 공급이 중소형 위주로 이뤄지는 흐름 속에서 대형 평형을 찾는 수요자의 선택지가 줄어들 수 있다는 관측도 제기된다.

대구 수성구 역시 대형 평형 공급이 제한적인 지역으로 꼽힌다. 수성구 내에서는 학군과 생활 인프라를 갖춘 지역을 중심으로 대형 평형 선호가 이어지고 있다는 게 업계의 설명이다.

이 가운데 포스코이앤씨가 수성구 범어동 일원에 공급하는 ‘어나드범어’가 대형 평형 위주로 공급된다. 해당 단지는 지하 6층에서 지상 33층, 5개 동 규모로 조성된다. 아파트 604가구는 전용 136㎡부터 244㎡까지의 대형 평형으로 구성되며, 오피스텔 146실은 전용 84㎡로 공급된다.

각 세대 내부에는 서브 키친, 알파룸, 대형 드레스룸 등 공간 활용도를 높인 설계가 적용되며, 세대 간 프라이버시를 고려한 유연한 인동 거리 배치를 적용한다.

더불어 입주민의 주거 편의를 위해 VVIP 비서 서비스와 컨시어지 서비스가 도입된다. 단지 내에는 프라이빗 영화관을 비롯해 스카이라운지, 골프연습장, 북카페 등 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.

단지가 들어서는 범어동 일대는 경신중·고등학교, 대구여고 등 학군과 대형 학원가가 형성되어 있다. 또한 법조타운 및 금융기관이 밀집해 있고 도시철도 2호선 범어역과 인접해 있어 교통 접근성을 갖췄다.

최근 주거 시장에서는 단순한 면적 확장을 넘어 입주민의 라이프스타일을 반영한 맞춤형 공간 설계와 프라이빗 서비스가 주요 고려 요소로 언급된다. 도심 중심부에 조성되는 이러한 단지는 대형 평형 수요를 반영한 상품으로 소개되고 있다.

어나드범어의 홍보관 및 샘플하우스는 대구광역시 수성구 일원에서 운영되고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지