“선행도 함께”… 김희재 팬클럽 2021만원 기부

트로트 가수 김희재의 팬클럽이 김희재의 생일을 맞아 또다시 성금을 기부하며 나눔을 이었다.

사랑의열매 사회복지공동모금회는 김희재 팬클럽 ‘김희재와 희랑별’이 성금 2021만1880원을 기부했다고 9일 밝혔다.

가수 김희재

‘희랑별’은 사랑의열매의 팬클럽 전용 기부 프로그램인 ‘착한팬클럽’ 1호이자 골드 회원으로서 이번 기부를 포함해 지금까지 6년간 총 2억2800만원의 성금을 전달했다.

이번 성금은 지난달 19일부터 29일까지 진행된 김희재 생일 기념 기부 릴레이를 통해 마련됐다. 기부금은 경제적 어려움을 겪는 이웃들의 생계비와 의료비 지원 등에 사용될 예정이다.

‘희랑별’의 꾸준한 나눔은 김희재가 실천해 온 선행에서 비롯됐다. 김희재는 2021년 데뷔 1주년 기념 기부를 시작으로 지속적인 나눔 활동을 펼쳐왔으며, 팬클럽 역시 이에 뜻을 함께하며 기부 문화 확산에 동참해 왔다. ‘희랑별’은 2021년 김희재의 첫 싱글 앨범 발매를 기념한 기부를 계기로 사랑의열매와 인연을 맺은 이후 매년 생일과 연말 나눔 캠페인 등을 통해 꾸준히 온정을 전하고 있다.

김희재 팬클럽 ‘김희재와 희랑별’이 사랑의열매 사회복지공동모금회에 쾌척한 성금 기부증서. 사회복지공동모금회 제공

‘희랑별’ 관계자는 “언제나 주변을 따뜻하게 밝히는 김희재의 생일을 축하하는 의미로 회원들이 마음을 모았다”며 “그가 전해온 사랑과 배려의 마음이 어려운 이웃들에게 작은 희망과 응원으로 이어지길 바란다”고 말했다.

이성도 사랑의열매 모금사업본부장은 “6년이라는 긴 시간 동안 꾸준히 기부를 실천해 준 희랑별의 성숙한 팬덤 문화에 깊이 감사드린다”며 “스타와 팬클럽이 함께 만들어가는 아름다운 나눔 문화가 우리 사회에 긍정적인 영향을 확산시키길 기대한다”고 밝혔다.

한편. 김희재는 최근 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’에서 로미오 역을 맡아 관객들과 만났으며, 앞으로 음악과 연기 분야를 오가며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

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