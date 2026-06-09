부산항만공사, 2025년 지속가능경영보고서 발간

부산항의 지속가능한 미래 비전과 기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 담은 경영보고서가 발간됐다.

부산항만공사(BPA)는 지난해 ESG 경영 활동과 성과, 부산항의 지속가능한 발전을 위한 추진방향 등을 담은 ‘2025년 지속가능경영보고서’를 발간했다고 9일 밝혔다.

부산항만공사가 발간한 ‘2025년 지속가능경영보고서’ 표지. 부산항만공사 제공

BPA는 지난해 △저·무탄소 항만 인프라와 재생에너지 설비 확충을 통한 친환경 항만 구현 △안전관리체계 고도화를 통한 사람중심의 안전문화 정착 △연관산업 및 지역사회와의 상생 △반부패·청렴경영 강화 등 ESG 전 분야 활동을 추진했다.

이를 통해 온실가스 23.5% 감축과 4년 연속 중대재해 제로(Zero) 달성 및 동반성장평가 최우수 등급을 획득했다. 또 반부패·청렴 위반 사례 Zero 등 다방면에서 의미 있는 성과를 거뒀다.

송상근 BPA 사장은 “지속가능한 항만 생태계를 조성하고, 국민과 이해 관계자로부터 신뢰받는 공공기관으로 부산항의 지속가능한 성장을 선도해 나가겠다”고 말했다.

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