한성숙 "대체불가 대한민국 실현에 최선…새로운 도약 이뤄야"

(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.6.9 jeong@yna.co.kr

국무총리 후보자인 한성숙 중소벤처기업부 장관은 9일 "총리에 임명된다면 김민석 총리님께서 다져주신 민주주의의 회복과 정상화의 기반을 토대로 대통령께서 말씀하신 대체불가 대한민국을 실현하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.



한 후보자는 이날 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제본부회의에 참석해 김 총리로부터 발언을 요청받고 이같이 언급했다.



한 후보자는 "(지금은) 특히 AI(인공지능) 대전환과 지정학적 위기 등 격변의 시기"라며 "비상한 대책과 방대한 혁신을 통해 새로운 도약과 성장을 만들어가야 하는 시기라고 생각한다"라고 규정했다.



그러면서 "이 시대적 위기 앞에서 혁신과 연대로 변화의 길을 찾아온 우리 국민이 지금까지 해왔던 것처럼, 모든 국민과 지역, 기업들이 함께 혁신하고 도약하는 'K-이니셔티브'의 시대를 열어가는데 제 모든 경험과 역량을 (쏟아) 최선을 다하겠다"고 강조했다.



한 후보자는 그러면서 이재명 정부의 첫 번째 총리로 힘쓴 김 총리의 노고에 감사의 뜻을 전하기도 했다.

<연합>

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