진흙밭 뒤지던 英 남성, ‘금반지’ 발견해 1억5000만원 대박…대출 다 갚았다

영국의 60대 퇴역 군인이 금속탐지기로 약 1700~1800년 전 로마 시대 금반지를 발견해 거액의 보상금을 받게 된 사연이 화제를 모으고 있다.

영국 일간 가디언과 데일리메일 등에 따르면 전직 군인이자 트럭 운전사인 케빈 민토(68)는 2017년 영국 서머싯주 일민스터 인근에서 금속탐지 활동을 하던 중 로마 시대 동전 수백개를 발견했다.

영국의 60대 퇴역 군인이 금속탐지기로 고대 로마 시대 금반지를 발견했다. 사우스웨스트 헤리티지 트러스트

이후 추가 탐색을 이어가던 그는 이듬해 같은 지역에서 이른바 ‘일민스터 반지’로 불리는 대형 금반지를 찾아냈다. 민토는 당시를 떠올리며 “처음에는 동전인 줄 알았고, 다음에는 브로치라고 생각했다”며 “반지라는 사실을 깨닫는 순간 마치 고속열차에 치인 것 같은 충격을 받았다”고 말했다.

무게 48g의 이 반지에는 로마 신화의 승리의 여신 빅토리아가 두 마리 말이 끄는 전차를 모는 모습이 정교하게 새겨져 있다. 전문가들은 반지가 서기 297년 전후 제작됐으며, 당시 로마 제국의 고위 군 장성이나 관료가 소유했을 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 또한 당시 잉글랜드 남부의 혼란한 정세 속에서 귀중품을 안전하게 보관하기 위해 땅에 묻었고, 이후 주인이 찾지 못해 약 1800년 동안 땅속에 남아 있었다는 분석이다.

반지가 발견된 이후에는 소유권을 둘러싼 법적 분쟁이 이어졌지만, 민토는 최초 발견자로 인정받아 보상금을 받을 수 있게 됐다. 보상금은 토지 소유주와 나눠 지급됐으며, 민토는 자신의 몫으로 주택담보대출을 모두 상환한 것으로 알려졌다. 그는 “모든 금속탐지 동호인의 꿈이 현실이 됐다”고 말했다.

한편 최근 영국 문화유산 보존 단체 사우스웨스트 헤리티지 트러스트는 일민스터 반지와 로마 동전 일괄품을 7만8010파운드(약 1억5800만원)에 매입했다. 이 가운데 반지의 가치만 약 7만5000파운드로 평가됐다. 발견된 유물들은 영국 서머싯 박물관에 전시될 예정이다.

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