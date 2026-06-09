중소기업 입사 1년 내 퇴사 53.6%…‘유튜브 퇴사 브이로그’ 314개가 폭로한 현실

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

중소기업에 입사한 이들 10명 중 5명 이상이 1년을 채우지 못하고 짐을 싸는 것으로 나타났다. 유튜브에 올라온 ‘퇴사 브이로그’ 314개를 분석한 결과, 이들을 회사 밖으로 내몬 결정적 이유는 단순한 연봉 불만을 넘어선 ‘인간관계의 단절’과 ‘방치된 온보딩(신규 입사자 적응 과정)’이었다. 여기에 대기업 신입사원보다도 적은 임금을 받는 중소기업 3~5년 차 근로자의 ‘임금 역전’ 현실까지 겹치면서, 앞으로 중소기업의 인력 이탈이 가속화 할 수 있다는 우려가 나온다.

중소기업정책연구가 8일 발표한 ‘중소기업 퇴사 경험의 구조적 특성 탐색’ 논문에 따르면, 2020년 2월부터 올해 2월까지 유튜브에 올라온 중소기업 퇴사 브이로그 314건을 분석한 결과 퇴사자의 53.6%가 입사 1년을 채우지 못한 것으로 집계됐다.

1~3년 차 퇴사는 21.8%, 3년 이상 근속 후 퇴사는 24.5%였다.

연구진은 영상에 담긴 53만여자 텍스트를 분석해 퇴사자들이 공통으로 경험한 심리적, 구조적 요인을 추출했다.

퇴사 브이로그는 ‘왜 회사를 떠나는가’(33.2%)와 ‘어떻게 회사를 떠나는가’(29.7%)라는 두 주제가 전체 내용의 63%가량을 차지했다.

가장 많이 언급된 키워드는 상사, 동료, 선배와의 관계를 뜻하는 ‘연결’로, 총 499회 등장하며 전체의 36.9%를 점유했다.

연봉이나 복지 불만보다 인간관계와 소통 문제가 퇴사의 핵심 동인이라는 점은 처우 개선만으로는 조기 이탈을 막기 어렵다는 것을 의미한다.

반면 가치관 일치 여부를 뜻하는 ‘적합’ 키워드는 81회에 그쳐 상대적으로 낮은 비중을 보였다.

구성원의 성장과 교육을 뜻하는 ‘직무자원’ 키워드도 256회 등장해 주요 퇴사 요인으로 분석됐다. 성장 기회와 교육 체계의 부족이 이직을 부추기는 구조적 배경이라는 해석이다.

영상에서는 ‘처음’, ‘혼자’, ‘시키다’ 같은 단어가 반복적으로 나타났다. 체계적인 업무 매뉴얼이나 사수 지원 없이 업무를 떠맡아야 하는 신입사원의 현실이 그대로 담긴 결과다.

온보딩 부실은 직무 스트레스와 조직 적응 실패로 이어지는 악순환 구조를 만들며, 입사 초기 이탈률을 높이는 핵심 트리거로 작용한다.

이런 경향은 퇴사를 암시하는 검색 결과에서도 드러난다. 9일 제미나이 데이터 분석 결과, 2025년 하반기부터 2026년 상반기까지 구글 검색 트렌드에서 ‘중소기업 퇴사’, ‘조용한 사직’, ‘온보딩 실패’ 등의 키워드 검색량이 전년 동기 대비 45% 이상 급증했다.

특히 유튜브 알고리즘을 통해 확산하는 ‘퇴사 브이로그’는 MZ세대 근로자들에게 퇴사를 두려운 실패가 아닌 주도적인 ‘커리어 전환 트렌드’로 인식하게 만드는 심리적 기폭제 역할을 하고 있다.

단순한 채용 지원금 확대를 넘어, 대기업 수준의 체계적인 사내 멘토링(OJT) 인프라 구축을 정책적으로 의무화하고 지원해야 한다는 여론이 형성되고 있다.

연구진 역시 중소기업 인력 정책의 초점을 채용 지원에서 조기 정착 지원으로 전환해야 한다고 제언하며, 단계별 업무 체크리스트, 멘토링 제도, 조직문화 안내서를 포함한 중소기업 맞춤형 온보딩 표준모델 마련을 촉구했다.

같은 날 중소벤처기업연구원이 발표한 ‘대-중소기업 간 임금 격차 분석’ 보고서는 인력 이탈의 또 다른 축인 임금 격차의 실태를 수치로 재확인했다.

2025년 기준 중소기업 여성 근로자의 월 임금총액은 264만5000원으로, 대기업 남성(711만원)의 37.2% 수준에 그쳤다.

중소기업 남성도 393만9000원으로 대기업 남성의 55.4%에 머물렀으며, 전체 평균 기준으로도 중소기업(336만2000원)은 대기업(632만3000원)의 53.2%에 불과했다.

격차를 폭발적으로 벌리는 주범은 ‘특별급여(성과급)’였다. 중소기업의 월평균 특별급여는 20만8000원으로 대기업(119만5000원)의 17.4%에 불과했다.

정액급여(기본급+수당) 격차가 대기업 대비 64.5% 수준인 것과 달리, 성과급에서 극단적 편차가 발생한 것이다. 이는 원·하청 간 이익 배분 불균형이라는 ‘기울어진 운동장’에서 비롯된 구조적 문제로 지적된다.

규모가 작을수록 격차는 가팔라졌다. 4인 이하 소상공인의 월 임금총액(239만1000원)은 대기업의 37.8% 수준이었으며 5~29인 소기업 53.8%, 30~299인 중기업 63.8% 순이었다.

특히 소상공인의 특별급여(6만6000원)는 대기업 대비 5.5%에 그쳤다.

고용 형태별 격차도 극명했다. 중소기업 여성 비정규직의 시간당 임금(15497원)은 대기업 남성 정규직(46609원)의 33.2%에 머물렀다.

심지어 중소기업 남성 정규직의 시간당 임금(28041원)조차 대기업 남성 비정규직(29232원)보다 낮아, 정규직 전환보다 ‘어떤 규모의 기업에 다니느냐’가 더 큰 임금 결정 요인임을 시사했다.

가장 치명적인 문제는 ‘임금 역전’ 현상이다. 중소기업에서 3~5년 미만 근속한 핵심 실무 근로자의 월 임금총액(333만4000원)이 대기업 1년 미만 신입사원(344만7000원)보다 10만3000원 낮은 것으로 확인됐다.

중기연은 “숙련 인력이 연차가 쌓일수록 오히려 상대적 박탈감이 커지는 구조는 중소기업 내 핵심 인력 유지를 어렵게 만드는 근본 요인으로 작용한다”고 우려를 드러냈다.

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