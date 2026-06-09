안선영, 1분 지각에 30만원 날렸다…'영어시험 응시' 두고 갑론을박

방송인 안선영이 국제 공인 영어 능력 평가 시험에 지각해 응시하지 못한 아쉬움을 토로했다. 이를 두고 온라인상에서는 공인 시험의 원칙과 개인의 아쉬움 사이에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

안선영은 9일 자신의 소셜미디어에 "주차장 못 찾아 일방통행 길 8바퀴를 돌고 겨우 주차하고 왔더니 9시 시험 전 도착했는데 8시 50분 넘었다고 시험도 못 본대"라는 글을 올렸다.

안선영. 인스타 캡처

이어 "하… 시험료 30만 원인데. 사람이 왔는데 안 되냐니 '그러니까 일찍일찍 다녀야죠'라시면… 너무 맞는 말이지만, 제가 오늘 시험 때문에 종일 스케줄을 힘들게 다 빼고 왔는데 말이죠"라며 시험 주관사 계정을 태그하고 "최소한 주차장 인포라도 좀 넣으시던가"라고 적었다.

이후 안선영은 카페 사진과 함께 "헤매지 말고 택시 타고 올걸. 나 자신한테도 너무 짜증이 났지만, 어머 여기 커피 향기 너무 좋네? 하고 헤벌쭉. 주차장 아저씨께서 '아가씨 왜 이렇게 빨리 차 빼요?' 해서 '9시 시험인데 51분 왔다고 그냥 그래요 블라블라…' 하소연하고 속 풀리고. '아가씨'에 또 기분 좋아진 단순한 나"라는 글을 덧붙였다.

안선영이 응시하려던 시험은 규정상 오전 8시50분 이후에는 입실이 제한된다.

해당 게시물이 공개된 후 누리꾼들 사이에서는 다양한 반응이 나오고 있다. 일각에서는 "이미 안내된 규정이니 예외를 둘 수 없다", "공인 시험인 만큼 기준이 엄격한 것은 당연하다"며 아쉬움을 주관사 탓으로 돌리는 듯한 태도를 지적했다. 반면 다른 편에서는 "비싼 시험료와 비운 스케줄을 생각하면 당사자로서 충분히 속상할 만한 상황", "현장 주차 안내 등이 미흡했다면 불편을 토로할 수 있다"며 공감하는 목소리도 나온다.

한편 2000년 MBC 공채 개그우먼으로 데뷔한 안선영은 최근 아들의 아이스하키 선수 활동을 위해 캐나다로 이주했으며, 한국과 캐나다를 오가며 활동 중이다.

<뉴시스>

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