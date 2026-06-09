李대통령 '국민경고'에 與계파별 아전인수 해석…전대 영향 촉각

더불어민주당이 8·17 전당대회 경쟁 모드로 급속히 이동하는 상황에서 이재명 대통령이 던진 '지방선거는 국민 경고'라는 발언을 놓고 9일 설왕설래가 이어지고 있다.

더불어민주당 정청래 대표(왼쪽), 김민석 총리. 연합뉴스

전대에서 정청래 대표와 김민석 총리가 당권을 놓고 정면 대결을 벌일 것으로 전망되는 가운데 친청(친정청래)계와 비당권파 친명(친이재명)계가 이른바 명심(이재명 대통령의 의중)에 대해 '아전인수'식 해석을 내놓으며 전대에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있다.



당장 비당권파 친명계에서는 이 대통령의 메시지가 정 대표에 대한 비판이라는 점을 강조하면서 김 총리가 사실상 '명픽(이재명 대통령의 선택)'이라고 우회적으로 부각하는 모습이다. 정 대표가 지방선거를 "전국적인 승리"라고 자평한 것과 달리 이 대통령은 전날 "최소한 성공은 아니다. 국민들의 경고"라고 언급하면서 동시에 김 총리에 대해서는 리더십을 평가했다는 이유에서다.



나아가 이 대통령이 여당인 민주당의 노선과 관련, "끊임없이 지지 계층을 넓혀야 하며, 여당은 그릇이 돼야 한다. 포용·통합의 역할을 잘해야 한다"고 거론한 것도 비당권파는 주목하고 있다. 이 역시 강성 지지층만 보고 선명성 정치에만 몰두하고 있는 정 대표를 겨냥한 것 아니냐는 해석에서다.



김 총리와 가까운 한 친명 의원은 통화에서 이 대통령의 메시지에 대해 "대통령이 정 대표가 국정 뒷받침을 잘하지 못한 것에 대해 쌓인 불만을 명확히 밝힌 것"이라며 "대통령의 '시그널'을 계기로 의원들이 한쪽으로 모일 것 같다"고 관측했다.



한 초선 의원은 "저는 정 대표 지도부에게 이제 그만하라는, 연임 포기에 대한 메시지로 저는 봤다"고 말하기도 했다.



김 총리를 차기 대표로 지지하는 의원들 사이에서는 이 대통령의 메시지가 전당 대회 출마를 시사한 송영길 의원에 대한 메시지이기도 하다는 점을 부각하기도 했다. 전당 대회가 정청래 대 반(反) 정청래 구도로 짜이는 상황에서 송 의원이 나설 경우 반청 진영이 분열될 수 있다는 이유에서다.

주요7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 위해 출국하는 이재명 대통령이 9일 성남 서울공항에서 공군 1호기로 이동하며 김민석 국무총리와 대화하고 있다. 연합뉴스

한 지도부급 인사는 "송영길 의원이 전대에 나서면 삼자 구도가 되는데, 이런 상황에서 그렇게 하는 것이 맞느냐에 대한 고민이 있을 것"이라고 말했다.



비당권파는 공교롭게 이날 이 대통령의 유럽 순방 출국을 환송하는 자리에 정 대표 등은 불참했지만 김민석 국무총리는 참석하는 '대조적 상황'에도 주목하는 모습도 보였다.



반면 친청 인사들은 이런 해석에 선을 그으며 파장 차단에 나선 모습이다.



조승래 사무총장은 이날 CBS 라디오 인터뷰에서 이 대통령의 선거 평가와 관련, "당이 기본적으로 가진 선거에 대한 평가와 궤를 같이하는 것이라고 생각한다"며 "이겨야 할 곳을 이기지 못한 아쉬움, 미안함 등에 대해 이미 정 대표도 이야기한 바가 있다"고 말했다.



그러면서 "이번 선거라는 게 당 대표가 사퇴할 수준의 참패냐는 점에 대해선 (당내) 생각이 조금 갈리는 것 같다"고 덧붙였다.



정 대표와 가까운 최민희 의원도 페이스북에 "전대는 출마 후보 간 경쟁"이라며 "당 대표 경선에 대통령과 청와대를 끌어들여 친명 vs 친청을 운운하는 가짜 프레임을 만들지 말라"고 지적했다.

더불어민주당 정청래 대표·한병도 원내대표 등 지도부가 지난 8일 국회에서 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견 생중계를 보고 있다. 연합뉴스

친청계 한 의원은 통화에서 "대통령이 걱정하는 것은 분열"이라면서 "대통령의 메시지는 우리가 더 겸손하고 통합해야 된다는 것"이라면서 비당권파를 견제했다.



당내에선 계파간 갈등 증폭에 대한 우려도 감지된다. 이번 전대가 건강한 경쟁을 넘어 제 살 깎아 먹기식 다툼으로 번져선 안 된다는 문제의식이다.



원조 친명으로 불리는 김영진 의원은 CBS 라디오에서 정 대표 '책임론'에 대한 질문에 "정 대표의 공과에 대해 정확히 살펴볼 필요가 있다"고 다소 중립적인 입장을 밝힌 뒤 "기본적으로 특정 후보, 특정 세력이 아니라 민주당이 승리하는 과정을 만들어가는 게 가장 중요하다는 생각"이라고 했다.



그는 이 대통령이 김 총리의 리더십을 언급한 것에 대해서도 당에 복귀하는 것에 대한 "덕담"이라고 언급했다.

<연합>

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