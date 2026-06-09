구직자가 꼽은 ‘당장 출근하고 싶은 기업’…SK하이닉스·삼성전자 1·2위

구직자들이 가장 취업하고 싶은 기업으로 SK하이닉스와 삼성전자를 꼽았다. 과거 정보기술(IT)·플랫폼 기업에 집중됐던 선호도가 반도체와 제조업으로 이동하는 모습이다.

삼성전자, SK하이닉스. 연합뉴스

9일 AI·데이터 기반 인적자원(HR) 테크 플랫폼 잡코리아는 ‘2026 기업 선호도 리포트’를 발행했다.

리포트에 따르면 구직자가 ‘당장 출근하고 싶은 기업’ 1위는 SK하이닉스, 2위는 삼성전자였다. 이어 네이버, 토스, 현대차, 아모레퍼시픽, 구글, 카카오, CJ제일제당, 넥슨이 10위 안에 들었다.

잡코리아는 구직자 3287명을 대상으로 진행한 설문과 구직자 행동 데이터를 분석해 이 같은 결과를 도출했다. 구직자들은 기업을 선호하는 이유로 연봉 및 성과급(32%), 복리후생(15%), 직무 성장 가능성(13%) 등을 꼽았다.

잡코리아가 5년 전 펴낸 같은 리포트에서는 카카오가 1위 선호 기업에 오르는 등 정보기술(IT)·플랫폼 기업이 상위권이었지만, 올해는 반도체·제조 산업의 순위가 상승했다.

잡코리아는 “IT·플랫폼을 중심으로 형성됐던 구직자의 관심이 반도체를 비롯한 제조업의 성장 전망, 안정성에 대한 기대로 옮겨갔다”고 설명했다.

실제로 SK하이닉스는 AI 반도체 수요 확대의 대표 수혜 기업으로 꼽힌다. 회사는 지난해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원을 기록하며 창사 이래 최대 연간 실적을 달성했다.

성과 보상 수준도 업계 최고 수준이다. SK하이닉스는 올해 초 지난해 실적에 따른 초과이익분배금(PS)으로 기본급의 2964%를 지급했다. 연봉 1억원 수준의 직원이라면 약 1억4820만원 규모의 성과급을 받는 셈이다. 또한 개인별 성과급의 80%는 올해 지급하고, 나머지 20%는 향후 2년에 걸쳐 나눠 지급하는 방식도 운영하고 있다.

삼성전자 역시 반도체 부문 인재 확보에 적극 나서고 있다. 최근 노사는 반도체 사업 부문에 영업이익의 10.5% 수준에 해당하는 특별경영성과급을 자사주 형태로 지급하기로 합의했다.

업계에서는 AI 반도체 시장 성장세가 이어지는 가운데 높은 연봉과 성과 보상, 안정적인 사업 전망을 갖춘 반도체 기업들의 인기가 당분간 지속될 것으로 보고 있다.

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