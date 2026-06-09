장동혁 “전국 재선거 실시해야…사전투표도 폐지”

국민의힘 장동혁 대표가 9일 6·3 지방선거 때 벌어진 투표용지 부족 사태를 두고 전국 재선거를 실시해야 한다고 주장했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “지금 드러난 것만 하더라도 충분히 재선거 사유가 된다. 그리고 지금 드러난 것이 다가 아닐 것이다”라며 이같이 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 9일 여의도 국회에서 6.3지방선거 관내사전투표 결과 자료를 앞에 두고 기자회견을 하고 있다. 허정호 선임기자

장 대표는 이번 사태를 ‘참정권 박탈 사태’로 규정하며 선거관리위원회가 이번 선거를 무효라고 선언해야 한다고 촉구했다. 그는 “얼마나 많은 유권자들이 투표를 포기하고 돌아갔을지 가늠하기도 불가능하다”라며 “출구 조사 발표 이후에 밤 10시까지 투표가 진행되기도 했다. 이 모두가 명백한 재선거 사유”라고 지적했다.

장 대표는 “참관인 없이 투표함을 이송하고 개표를 진행한 것도 명백한 불법이자 재선거 사유에 해당한다”라며 “선관위가 스스로 잘못을 인정하고 이번 선거가 무효임을 선언한 후에 재선거를 추진하는 것이 가장 확실한 방법”이라고 말했다.

재선거와 함께 특검 도입도 재차 촉구했다. 장 대표는 “국회도 재선거와 특검에 필요한 논의를 당장 시작해야 한다”라며 “현행법대로 대법원에서 소송까지 진행될 경우, 법정 공방이 이어지면서 혼란만 가중될 것이다. 언제 끝날지도 알 수 없다”고 설명했다. 그러면서 “사법 절차와는 별도로 전국 재선거를 치를 수 있는 제도적 기반이 마련되어야 한다”라며 “재선거 실시를 위한 특별법을 발의할 수 있도록 신속하게 당내 논의를 진행하겠다”고 예고했다.

나아가 사전투표 폐지도 주장했다. 그는 “언론 보도에 따르면 여러 선관위 직원들이 사전투표의 문제점을 지적하며 사전투표를 폐지해야 한다는 의견을 내놓았다”며 “이 모든 사태가 사전투표 때문에 빚어졌다는 의견까지 나왔다고 한다”고 말했다. 이어 “많은 국민들도 사전투표에 의구심을 품고 있다”며 “이번 참정권 박탈 사태 역시 사전투표가 원인 가운데 하나”라고 지적했다. 그러면서 “후보자들의 투표수와 득표율이 동일하게 나온 것도 전부 사전투표”라며 “본투표 기간을 늘리고 사전투표는 반드시 폐지해야 한다”고 강조했다.

장 대표는 또 재선거 주장이 국민의힘 소속 오세훈 서울시장 당선자의 사퇴를 요구하는 것이냐는 지적에 대해서는 “국민 참정권 침해 범위가 거의 전국에 걸쳐 있기 때문에 저는 지방선거를 사실상 다시 실시해야 한다는 입장”이라며 “특정 후보 한명만 거론하며 그게 특정 후보 사퇴 압박이냐고 묻는 건 온당치 않다”고 반박했다.

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