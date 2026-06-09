위기 학생 급증하는 전남… “통합특별시 교육청 최우선 과제는 학생 안전”

전남 지역에서 자해나 자살을 시도하는 ‘위기 학생’이 매년 가파르게 증가하고 있어 대책 마련이 시급하다는 지적이 나왔다.

광주·전남 지역 교육시민단체인 ‘학벌없는 사회를 위한 시민모임’은 8일 성명을 내고 “전남의 위기 학생 사례가 해마다 늘고 있다”며 “통합 교육감 당선인은 학생의 생명과 안전을 최우선으로 정책을 펼쳐야 한다”고 촉구했다.

시민모임이 전남도교육청으로부터 제출받은 자료에 따르면 전남 지역 내 자해 시도 학생은 △2021년 189명 △2022년 215명 △2023년 466명 △2024년 502명 △2025년 677명으로 매년 폭발적인 증가세를 보이고 있다. 5년 사이에 3.5배 이상 급증한 수치다.

자살 시도 사례 역시 △2021년 40명 △2022년 32명 △2023년 65명 △2024년 62명 △2025년 57명으로 집계돼 아이들의 위험 신호가 계속해서 감지되고 있는 것으로 나타났다.

시민모임은 “청소년의 삶을 지키기 위한 공교육의 적극적인 대응이 절실한 시점”이라며 “전남·광주통합특별시 교육감 취임을 앞둔 김대중 당선인은 학생의 생명과 안전을 공교육 정책의 뿌리로 삼고, 이를 위한 예산·인력·제도·책임 체계를 구체적으로 구축해야 한다”고 강조했다.

이 같은 지적에 대해 전남도교육청은 학생들의 마음 건강을 보호하기 위한 예방 및 지원 체계를 지속적으로 강화하고 있다는 입장이다.

전남교육청 관계자는 “위기 사안이 발생하면 정신건강전문가가 직접 학교를 방문해 지원하고 있으며, 위기 학생을 발견할 경우 6개월 이상 모니터링을 실시하는 등 조기 발견과 상담, 치료 연계에 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 가정 및 지역 사회와 연대해 더욱 촘촘한 안전망을 구축하겠다”고 말했다.

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