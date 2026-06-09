“정말 이 정도일 줄은 몰랐다”…한국 핸드볼 H리그, 출범 3년 만 스폰서 효과 269억

한국 핸드볼 H리그가 출범 이후 3시즌 연속 스폰서십 효과 상승세를 이어가며 스포츠 비즈니스 측면에서도 의미 있는 성과를 거뒀다.

한국핸드볼연맹(KOHA)은 2025~2026 핸드볼 H리그 스폰서십 효과 분석 결과를 발표하고, 타이틀 스폰서인 신한은행을 포함한 21개 후원사의 미디어 노출 효과가 총 269억6000만원으로 집계됐다고 9일 밝혔다.

한국핸드볼연맹(KOHA)은 2025~2026 핸드볼 H리그 스폰서십 효과 분석 결과를 발표하고, 타이틀 스폰서인 신한은행을 포함한 21개 후원사의 미디어 노출 효과가 총 269억6000만원으로 집계됐다고 9일 밝혔다. 한국핸드볼연맹 제공

이는 2024~2025시즌의 220억9000만원보다 48억7000만원(22%) 증가한 수치다. H리그는 2023~2024시즌 출범 이후 매 시즌 스폰서십 효과가 꾸준히 상승하며 가파른 성장 곡선을 그리고 있다.

이번 조사는 스포츠 스폰서십 효과 분석 전문기업 더폴스타(The Polestar)가 수행했다. TV 중계와 온라인 방송, 뉴스, 인쇄 매체 등을 대상으로 브랜드 노출 시간과 시청자 수, 매체별 광고 단가 등을 종합적으로 반영해 산출했다.

세부적으로는 TV 중계를 통한 미디어 노출 효과가 117억8000만원, TV 뉴스 노출 효과가 31억2000만원으로 집계됐다. TV 부문 전체 효과는 전 시즌 대비 22.4% 증가했다. 온라인 중계와 뉴스 노출 효과 역시 총 120억원을 기록하며 전년 대비 21.5% 상승했다.

특히 TV와 디지털 플랫폼의 동반 성장이 두드러졌다. H리그는 핸드볼 전문채널 맥스포츠와 네이버, 다음 등 주요 플랫폼을 통해 전 경기를 생중계하며 팬 접점을 넓혀왔다. 모바일 중심의 스포츠 소비가 확산되면서 경기장을 찾지 않는 팬들의 유입이 늘었고, 이에 따라 후원사 브랜드 노출 가치도 함께 상승한 것으로 분석된다.

이는 단순한 노출 증가를 넘어 리그의 마케팅 경쟁력이 강화되고 있음을 보여주는 지표다. 기업들이 후원 효과를 보다 엄격하게 평가하는 스포츠 시장 환경 속에서 H리그는 광고 효과를 수치로 입증하며 후원 가치가 높은 리그로 자리매김하고 있다.

한국핸드볼연맹(KOHA)은 2025~2026 핸드볼 H리그 스폰서십 효과 분석 결과를 발표하고, 타이틀 스폰서인 신한은행을 포함한 21개 후원사의 미디어 노출 효과가 총 269억6000만원으로 집계됐다고 9일 밝혔다. 한국핸드볼연맹 제공

한국핸드볼연맹은 이번 성과를 바탕으로 기업 맞춤형 마케팅 패키지를 확대하고 신규 후원사 유치에도 적극 나설 계획이다.

한국핸드볼연맹 관계자는 “이번 분석을 통해 H리그가 TV와 디지털 플랫폼을 아우르는 스포츠 마케팅 자산으로서 높은 가치를 지니고 있다는 점이 확인됐다”며 “팬 접점을 더욱 확대하고 콘텐츠 경쟁력을 강화해 후원사와 함께 성장하는 리그를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 출범 3년 만에 스폰서십 효과 269억원대를 돌파한 H리그는 경기장 안의 경쟁력을 넘어 스포츠 비즈니스 영역에서도 존재감을 키워가고 있다. 안정적인 중계 플랫폼 구축과 디지털 콘텐츠 확장, 후원사 가치 증대가 선순환 구조를 이루면서 국내 실내 스포츠 리그의 새로운 성공 모델로 자리매김하고 있다는 평가다.

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