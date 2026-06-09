"여성들 뒤에 앉더니 그 짓"…PC방 음란행위 남성 검찰행

PC방에서 게임을 하던 여성들 뒤에서 음란행위를 한 남성이 피해자의 신고로 현행범 체포된 사연이 알려졌다.

지난 8일 JTBC '사건반장'에는 해외에 거주하다 최근 한국을 찾은 20대 초반 여성 A씨의 제보가 소개됐다.

사진=JTBC 사건반장

A씨에 따르면 지난달 말 친구와 함께 오후 9시께 PC방을 찾았다. 약 1시간 뒤 한 남성이 해당 PC방에 들어와 여성들이 있던 자리 뒤편에 앉았고, 이후 주변을 서성거리며 자신들과 친구를 계속 쳐다보는 듯 수상한 행동을 보였다고 한다.

이상한 시선을 느낀 A씨는 남성이 잠시 자리를 비운 사이 휴대전화를 세워두고 촬영을 시작했다.

A씨는 방송에서 "뒤를 돌아볼 때마다 남성이 급하게 고개를 돌렸다"며 "친구가 반바지를 입고 있었는데 다리 쪽을 계속 쳐다보는 것 같았다"고 당시 상황을 설명했다.

A씨와 친구는 촬영 도중 남성이 자리를 비운 틈에 영상을 확인했지만, 당시에는 자신들을 힐끔거리는 모습 정도만 확인한 것으로 전해졌다.

이후 밤 11시30분께 각자 귀가한 뒤 친구가 영상을 다시 자세히 살펴보던 중 충격적인 장면을 발견했다. 영상에는 남성이 두 사람의 바로 뒤로 의자를 끌고 와 가림막처럼 세운 뒤 바지를 내리고 음란행위를 하는 모습이 담겨 있었던 것으로 알려졌다.

A씨와 친구는 곧바로 경찰에 신고했다. 경찰이 현장에 출동했을 당시 남성은 여전히 해당 PC방에 머물고 있었으며, 현행범으로 체포된 것으로 전해졌다.

A씨는 사건반장을 통해 "최근 검찰에 송치됐다는 연락을 받았다"고 밝혔다.

방송에 출연한 손수호 변호는 해당 사건이 공연음란 혐의에 해당할 수 있다고 설명했다. 공연음란죄는 불특정 다수가 인식할 수 있는 장소에서 음란행위를 한 경우 성립할 수 있다.

A씨는 사건 이후 비슷한 복장이나 모자를 쓴 남성을 마주칠 때마다 불안감을 느끼고 있다고 호소했다. 그는 "이런 일이 다시는 발생하지 않았으면 하는 마음에 제보하게 됐다"고 밝혔다

<뉴시스>

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