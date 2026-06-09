선선한 출근길…‘낮 최고 30도’ 초여름 더위 [오늘날씨]

화요일인 9일 선선한 아침 날씨를 보이며 전국이 대체로 맑겠다. 강원과 경북 등에는 오후 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

맑은 날씨를 보인 지난 5일 오전 인천 남동구 인천대공원 어울정원에서 시민들이 수레국화를 배경으로 기념사진을 찍고 있다. 인천=뉴시스

기상청에 따르면 이날 오후 강원남부내륙·산지와 경북북동산지에 5㎜ 안팎의 소나기가 내리겠다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 우박이 떨어지는 곳도 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.

아침 최저 기온은 11~18도, 낮 최고기온은 22~30도로 예상된다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 16도, 인천 16도, 수원 15도, 춘천 13도, 강릉 14도, 청주 15도, 대전 14도, 전주 14도, 광주 15도, 대구 15도, 부산 18도, 제주 16도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 26도, 수원 27도, 춘천 27도, 강릉 24도, 청주 28도, 대전 28도, 전주 28도, 광주 29도, 대구 29도, 부산 24도, 제주 24도 등이다．

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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