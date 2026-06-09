기술주 반등에 나스닥 0.9%↑…다우는 소폭 하락

8일(현지시간) 뉴욕증시는 지난주 급락했던 기술주와 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 반등했다. 다만 우량주 위주의 다우존스30 산업평균지수는 소폭 하락 마감했다.



이날 뉴욕증시에서 다우 지수는 전장보다 80.77포인트(0.16%) 내린 50,786.01에 거래를 마쳤다.

[AFP=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 21.99포인트(0.30%) 오른 7,405.73에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 220.23포인트(0.86%) 오른 25,929.66에 각각 마감했다.



이날 뉴욕증시 상승은 기술주와 반도체주가 이끌었다.



지난주 주가 과열 우려와 예상보다 강한 고용지표에 따른 연내 기준금리 인하 기대 후퇴로 떨어졌던 필라델피아 반도체지수(SOX)는 이날 5.8% 넘게 오르며 직전 거래일의 낙폭을 상당 부분 만회했다.



마이크론은 전 거래일 13% 넘게 급락한 뒤 이날 9.9% 상승했다. 인텔도 구글이 차세대 AI용 텐서처리장치(TPU) 생산을 맡길 것이라는 보도에 힘입어 급등했다.



마벨 테크놀로지는 S&P 500 지수 편입 소식과 함께 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 '차세대 1조 달러 기업 후보' 발언 영향으로 9.6% 이상 올랐다.



반면 애플은 연례 세계개발자회의(WWDC)에서 AI 기능을 강화한 음성비서 시리를 공개했음에도 주가는 약세를 보였다. 시장에서는 발표 내용이 투자자들의 높은 기대를 충족시키지 못했다는 평가가 나왔다.



중동 긴장 완화도 투자심리를 뒷받침했다. 주말 동안 교전을 주고받았던 이스라엘과 이란이 추가 공격을 중단하기로 했다는 소식이 전해지면서 위험자산 선호 심리가 다소 회복했다.



양측 무력 충돌로 국제유가는 장중 한때 5% 이상 급등했으나, 교전 중단 선언 이후 상승 폭을 줄였다.



8월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장 대비 1.25% 오른 배럴당 94.25달러에, 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 0.84% 오른 91.30달러에 거래를 마쳤다.



국채금리는 상승했다.



10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일보다 3bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.56%를 기록했다.



국제 금 현물 가격은 보합권에 머물렀고, 가상화폐는 강세를 보였다. 비트코인은 2% 이상 오르며 6만3천달러선을 회복했다.



월가에서는 최근 조정을 일시적 숨 고르기로 보는 시각이 우세하다.



마이크 윌슨 모건스탠리 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정에 대해 "건전한 리셋"이라며 기업 실적 성장세와 견조한 경제 여건을 고려할 때 강세장이 이어질 가능성이 크다고 평가했다.



씨티그룹은 기업 실적 전망 개선을 이유로 S&P 500 연말 목표치를 기존 7,700에서 8,100으로 상향 조정했다.



이제 시장은 이번 주 발표될 5월 소비자물가지수(CPI)와 스페이스X 등 대형 기업공개(IPO) 일정을 주시하고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지