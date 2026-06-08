중동 갈등 완화·반도체주 반등에 상승 출발한 미국 증시… 국내 증시도 상승 전환할까

뉴욕 증시의 3대 주가지수가 8일(현지시간) 중동 갈등 완화와 반도체주 반등에 힘입어 일제히 상승 출발했다. 미 증시의 상승 출발에 따라 최근 급락을 이어온 국내 증시도 9일 상승 반전할 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

8일(현지시간) 오전 9시 45분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 151.29포인트(0.30%) 상승한 5만1018.07을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수 역시 전장 대비 55.84포인트(0.76%) 상승한 7439.58, 나스닥 종합지수도 전장보다 311.93포인트(1.21%) 상승한 26,021.36을 달리고 있다.

8일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

시장 안팎에서는 이란과 이스라엘이 군사작전을 그만둔다고 밝히면서 중동 갈등이 완화된 점이 투자심리를 북돋웠다는 분석이 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 최근 격화한 이스라엘과 이란간 공방을 겨냥해 “이스라엘과 이란은 당장 사격(shooting)을 멈춰라”며 “이스라엘과 이란이 양측이 즉각적인 휴전을 모색하고 있다”고 말했다. 해당 게시물 이후 이란과 이스라엘 모두 군사작전을 그만둔다고 밝혔다.

아울러 지난주 급격했던 반도체주 매도세 이후 저가 매수 움직임으로 반등한 점도 증시 강세 재료로 작용했다는 분석이다.

전 거래일에 13% 넘게 빠졌던 마이크론은 이날 6.79% 뛰었다. 실적발표 여파로 전 거래일에 8% 가까이 밀렸던 브로드컴도 이날 1.48% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 3.89% 올랐다.

유럽증시는 혼조세를 나타냈다. 유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.14% 오른 6070.46에 거래 중이다. 프랑스 CAC40 지수와 영국 FTSE100 지수는 각각 0.30%, 0.06% 하락했다. 독일 DAX 지수는 0.40% 내렸다.

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