“한·일 군수지원협정 필요하나 국민 정서상 어려워” [李 취임 1년 기자회견]

“주먹질 당한 우리 입장도 이해를
과거사 정리돼야 진정한 협력”
이재명 대통령은 8일 한·일 상호군수지원협정(ACSA)에 대해 “(다카이치 사나에 일본 총리에게) 국민 정서상 이것을 받아들이기가 현재는 어렵다고 얘기했다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 상호군수지원협정에 대한 생각을 묻는 일본 언론 기자의 질문에 이같이 답했다. 이 대통령은 “지금 대한민국 국민들은 (협정에 대해) ‘뭔 소리야’라고 생각한다”며 “내가 보기에 현실적 필요성이 있다. (하지만) 이런 얘기 하면 나 혼난다. 우리 입장도 이해해달라”고 말했다고 덧붙였다.
이 대통령은 한·일 관계에 대해 “서로에게 도움되는 길을 찾아야 한다. 나쁜 측면은 나쁜 측면대로 관리하고, 좋은 측면을 조금 더 키워야겠다”고 말했다. 이 대통령은 또 “과거사 문제나 영토 문제에 대해 갈등이 있지 않나. 그렇다고 다른 걸 다 포기할 필요가 없지 않나”며 “관리해 나갈 수 있는 건 관리해 나가야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 “한·미·일, 한·일 군사협력에 관한 문제는 좀 독특하다”며 “동북아시아의 안보 문제는 복합적인 다자안보 체계로 길게 보며 가야 한다고 생각한다. (하지만) 지금은 조심해야 하는 측면들이 있다”고 신중한 모습을 보였다.
이 대통령은 또 “분명히 주먹질해서 내가 맞았는데, 일단 필요하긴 한니까 친하게는 지내지만 진짜로 완전 협력을 할 수 있겠나”라며 “본질적으로 깨끗이 정리된 상황이 아니기 때문에 그렇다. 저는 언젠가는 반드시 정리해야 된다고 본다. 그래야 진정한 한·일관계가 이뤄진다”고 강조했다.
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