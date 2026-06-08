“2년차 국정 전력 질주… 신임 총리 한성숙 적격 판단” [李 취임 1주년 기자회견]

이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견에서 2년차 국정 기조에 대해 “있는 힘을 다해 전력 질주할 것”이라며 “더 빠르게, 더 힘을 들여 하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 또 “국민주권정부의 지난 1년과 경쟁하겠다”며 “지나간 1년보다 앞으로 4년이 더 기대되는 정부가 되겠다. 제게 주어진 하루하루가 임기 마지막 날이라는 심정으로 죽을 힘을 다해 뛰겠다”는 각오를 밝혔다.



이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 “국정 기조는 바뀔 것이 없다. 좀 더 열심히 해야 하겠다는 생각”이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. 연합

전날 한성숙 중소벤처기업부 장관을 신임 국무총리 후보자로 지명한 배경에 대해서도 “그냥 일만 할 사람으로 (뽑으려다 보니) 한 장관이 적격이라는 판단이 들었다”고 설명했다. 이 대통령은 “(한 후보자가) 정말 열심히 하고 잘하신다. 너무 열심히 해서 공무원들이 괴롭다고 하더라”고 덧붙였다.



김민석 국무총리에 대한 ‘호평’도 이어갔다. 이 대통령은 “김 총리의 뛰어난 리더십으로 (1기) 내각이 큰소리, 잡음 없이 하나의 목표를 향해 제가 제시하는 방향대로 치열하게 잘 달려왔다”며 “역사적으로 이렇게 단기간 내에 구체적 성과를 많이 낸 내각이 있을까 싶을 정도로 잘 해줬다”고 강조했다. 이어 “(김 총리가) 이제는 또 다른 역할을 맡는 게 더 적정하다고 보이기 때문에 역할을 바꾸게 됐다”고 했다.



김 총리는 이르면 8월 중순으로 예정된 더불어민주당 전당대회에 출마를 결심한 상황이다. 전날 총리직 사의를 밝히며 “제 다음 임무는 기득권의 저항을 돌파하고 이재명정부의 시대정신을 실현할 강력하고 유능한 민주당을 만드는 것”이라고 밝힌 바 있다.



총리 교체를 시작으로 한 2기 개각 가능성에 대해서는 “이제 우리도 일하는 방식과 방향을 재조정해야 할 시점이 돼 가는 것 같다”면서도 “적절한 시기에 개각을 해야 할 텐데 아직 세밀하게 검토해 보진 않았다”고 했다. 정치권에서는 총리 후보자 지명으로 공석이 생겨난 중기부를 비롯해 국토교통부, 교육부, 문화체육관광부, 보건복지부 등이 개각 우선순위에 올랐다는 분석이 나온다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령은 이날 1주년 기념사에서 4대 국정 목표도 공개했다. △초격차 산업 강국 △글로벌 외교·안보 강국 △규범·규칙이 지켜지는 정상사회 △국민의 목숨을 살리는 정부 네 가지다.



초격차 산업 강국과 관련해 이 대통령은 “성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 조만간 공개하겠다”고 밝혔다. 또 “성장의 과실이 특정 기업·지역·부문에 머무르지 않고 우리 국토 모든 분야에 골고루 퍼져 모든 국민이 삶 속에서 체감할 수 있는 변화로 이어져야 한다”고 강조했다. 외교·안보 강국을 위해서는 “한·미 원자력 협정 개정, 핵잠수함 도입, 조기 전작권 회복 추진 등 지난 1년간 만들어낸 외교·안보의 중요한 성과들이 구체적 결실로 맺어지도록 최선을 다하겠다”고 했다.



반칙과 편법 없는 정상사회를 위해 주가 조작, 부동산 범죄 등 민생 범죄에 대한 엄단과 특권 해체를 위한 구조 개혁 의지도 재차 강조했다. 이어 “금융, 복지, 노동, 의료, 치안, 재해 대응을 포함한 국정 전 분야에서 국민의 생명과 안전을 최우선하는 시스템을 구축할 것”이라며 “틈새 없이 두툼한 사회 안전 매트리스로 국민을 지키겠다”고 선언했다.

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