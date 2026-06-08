이란·이스라엘, 본토 맞공습… 종전 급한 트럼프 “그만하라”

이란 전쟁의 종전협상 국면에서 가장 큰 우려사항으로 꼽혔던 ‘이스라엘 변수’가 끝내 터지고 말았다. 이스라엘의 레바논 공습에 대한 보복으로 이란이 이스라엘에 미사일을 발사하고, 이스라엘이 이란을 공습하며 양국이 상호타격한 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 종전협상을 유지하기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 이스라엘이 미국의 통제를 사실상 벗어난 것으로 보여 상황은 악화일로로 치닫고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

8일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이란은 7일 이스라엘 북부를 겨냥해 미사일을 발사했다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 “이스라엘의 라맛 다비드 공군기지를 겨냥해 탄도 미사일을 쐈다”고 밝혔다. 이스라엘군도 15분 간격으로 2차례에 걸쳐 이란에서 발사된 미사일을 방공망을 동원해 요격했다고 발표했다. 이스라엘군은 이란이 발사한 미사일은 모두 11발로, 이란의 미사일 공격으로 직접 인명피해가 발생하진 않았지만, 대피하는 과정에서 일부 주민들이 다친 것으로 전해졌다.



이스라엘은 수시간 만에 이란에 대해 보복 공격을 단행했다. 이스라엘군은 이날 성명을 통해 이란 중부와 서부 군사 목표물을 타격했다고 밝혔다. 이란 국영 TV도 수도 테헤란과 북서부 타브리즈, 중부 이스파한 3개 도시에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도했다. 테헤란의 이맘 호메이니 국제공항 영공은 일시 폐쇄됐다. 이란 반관영 메흐르통신은 이란 남서부 후제스탄주 마흐샤흐르의 카룬 석유화학 공장이 이스라엘군 공습을 받았다고 전했다.

이 방공망에 요격된 이란 미사일 8일(현지시간) 이스라엘 북부도시 하이파 인근에서 이스라엘 보안군이 요격된 이란의 탄도미사일 파편을 조사하고 있다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 전날 이스라엘군의 레바논 수도 베이루트 공습에 대한 보복으로 이스라엘에 미사일을 발사했으며, 이날 이스라엘은 이란에 보복했다. 하이파=AP연합뉴스

이스라엘의 대응 이후 또다시 이란과 예멘에서 각각 이스라엘을 향해 미사일이 발사된 것으로 알려졌다. 이란과 이스라엘의 본토 공격은 지난 4월8일 미국·이란 휴전 발효 후 처음이다.



이스라엘은 트럼프 대통령의 중재로 레바논과 휴전을 한 뒤에도 친이란 무장정파 헤즈볼라 척결을 명분으로 레바논 남부를 지속 공격했다. 미·이란 종전협상에 부정적 영향을 미치려는 이스라엘의 전략적 접근이라는 분석이다. 그러다 이스라엘군은 전날 레바논 수도 베이루트 남부 외곽에 위치한 ‘테러리스트’ 본부를 타격했다. 이에 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 성명을 통해 “사전 경고에도 불구하고, 시온주의 정권은 모든 금지선을 넘고 레바논 남부에 대한 공격을 강화했다”며 경고했다. 결국 이스라엘의 지속적인 자극이 임계점을 넘으면서 이란의 이스라엘 공습, 이스라엘의 대응으로 이어졌다.



이런 상황이 가장 곤란한 것은 트럼프 대통령이다. 자국 강경파의 압력과 유가·국채금리 상승 등으로 어려움에 처한 트럼프 대통령은 최근 종전협상 타결에 대한 기대감을 숨기지 않고 있었다. 그는 이날 상황이 급변하자 좀 더 속내를 드러냈다. 폭스뉴스와 전화 인터뷰에서 “내가 이란에 하고 싶은 말은, 미사일을 쐈으니 이제 그만하고 (협상) 테이블로 돌아와 합의하라는 것”이라고 밝힌 것이다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 “수요일(10일)” 중으로 합의에 이를 수 있는 방향으로 진전되고 있다면서 종전 기대감을 꺼뜨리지 않기 위해 애썼다. 이스라엘의 레바논 공격에 대해서도 “이스라엘과 조율이 없었다. 나는 불만이다”라고 불쾌감을 가감 없이 드러냈다.



더 큰 문제는 트럼프 대통령의 입김이 이스라엘에 거의 영향을 미치지 못하는 것으로 보인다는 점이다. 미 액시오스는 트럼프 대통령이 이란의 이스라엘 공습 이후 “이란의 공격으로 다친 사람은 아무도 없다. 이스라엘이 보복하지 않기를 바란다”고 말했다고 전했는데, 트럼프 대통령의 기대와 달리 결국 이스라엘의 보복 공격이 이뤄졌다. 사실상 이스라엘이 트럼프 대통령의 통제를 벗어난 것으로 보여 향후 이어질 미국과 이란의 종전협상에서 이스라엘 문제는 지속적으로 안 좋은 방향으로 영향을 미칠 가능성이 커졌다.

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