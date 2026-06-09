글로비스, 車운반선 원격운항 고도화

현대글로비스가 미래 자율운항 선박 시대에 대비해 자동차운반선(PCTC) 원격운항 기술 고도화에 나선다. 현재 운용 중인 자율운항보조 기술을 한 단계 발전시켜 육상에서 선박을 제어하는 원격운항체계를 검증하고, 향후 무인·완전자율운항 시대에 필요한 기술과 운영 역량을 선제적으로 확보하겠다는 전략이다.



현대글로비스는 지난 2일(현지시간) 그리스 아테네에서 열린 국제 조선·해양 박람회 ‘포시도니아 2026’에서 선박관리 자회사 지마린서비스, 자율운항 솔루션 전문기업 아비커스, 한국선급(KR)과 ‘PCTC 원격운항제어 개념 개발 및 검증을 위한 4자 업무협약(MOU?사진)’을 체결했다고 8일 밝혔다.



이번 협약은 현대글로비스가 운용하는 자동차운반선을 대상으로 원격운항 기술의 적용 가능성과 운영체계를 검증하기 위해 마련됐다. 현대글로비스는 현재 8척의 자동차운반선에 아비커스의 자율운항 솔루션 ‘하이나스 컨트롤’을 적용해 운영 중이다. 하이나스 컨트롤은 선박 내 항해 장비와 각종 센서에서 수집한 데이터를 인공지능(AI)으로 분석해 최적 항로를 제시하고 충돌 회피와 속도 제어 등을 지원하는 자율항해시스템이다.



업계에서는 이번 실증이 미래 자율운항 선박 시대를 대비하기 위한 선제적 행보라는 평가가 나온다. 자율운항 선박 기술은 현재 선원의 의사결정을 지원하는 자율운항보조(레벨1) 단계에서 육상에서 선박을 제어하는 원격운항(레벨2), 무인 원격운항(레벨3)을 거쳐 완전자율운항(레벨4)으로 발전하고 있다.

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