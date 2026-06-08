엔비디아 손잡은 K기업들… 차세대 AI 사업 ‘파트너’ 격상

엔비디아가 구상 중인 차세대 인공지능(AI) 생태계에 한국 기업들이 대거 참여한다. SK그룹은 메모리 납품을 넘어 그룹 차원에서 엔비디아와 전방위적인 AI 인프라 구축에 나서기로 했다. 삼성전자는 HBM을 비롯해 피지컬 AI, 디지털 트윈 등 분야에서 힘을 합칠 전망이다. LG전자와 현대차, 네이버도 로봇과 자율주행, AI 팩토리 분야에서 엔비디아와 손을 잡는다. 이번 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 방한을 계기로 국내 기업들과 엔비디아의 관계가 고객사와 협력사 수준을 넘어 차세대 AI 사업을 함께할 ‘파트너’로 격상됐다는 분석이 나온다.



8일 재계에 따르면 황 CEO는 한국 방문 나흘째인 이날 국내 기업 관계자들과 연달아 만나며 AI 인프라 협력을 본격화했다. 황 CEO의 첫 일정은 SK그룹 방문이었다. 오전 서울 종로구 SK서린빌딩을 방문한 그는 최태원 SK그룹 회장과 함께 간담회를 열고 ‘장기 협업 계획’을 발표했다. 최 회장은 “그동안은 주로 메모리 협력이었는데 지금부터는 협력을 SK그룹 차원으로 더 높일 것”이라고 전했다. 단순히 반도체를 공급하는 것을 넘어 그룹 전체 역량을 모아 엔비디아가 구상 중인 AI 생태계에 뛰어들겠다고 선언한 것이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 8일 국내 여러 기업을 직접 방문하며 국내 기업과의 협업 의사를 공고히 했다. 사진은 이날 서울 종로구 SK서린사옥에서 만난 황 CEO(오른쪽)와 최태원 SK그룹 회장이 악수를 하는 모습. SK하이닉스 제공

이번 협력의 핵심은 엔비디아 AI 인프라 플랫폼 ‘DSX’를 기반으로 한 AI 팩토리 구축이다. 기존 AI 데이터센터가 범용 연산(컴퓨팅)과 데이터 저장 기능을 맡았다면 AI 팩토리는 이를 넘어 AI 서비스 핵심 자원인 ‘토큰’을 생산하는 인프라다. SK그룹은 엔비디아의 AI 팩토리 구축을 위해 SK텔레콤의 AI 서비스, SK이노베이션의 전력인프라 등을 적극 활용할 것으로 보인다.



첫 일정을 마친 황 CEO는 LG 여의도 사옥으로 발걸음을 옮겼다. 황 CEO는 구광모 LG그룹 회장과 만나 피지컬 AI와 AI 인프라, 자율주행 분야에서 협력을 논의했다. LG그룹은 LG전자와 LG이노텍, LG에너지솔루션, LG유플러스, LG CNS 등 그룹 주요회사 다수가 엔비디아와의 협력에 나설 계획이다. LG전자는 강점을 보이는 휴머노이드 로봇 제조에서, LG에너지솔루션은 AI 데이터센터 전력 솔루션에서 각각 엔비디아와 손을 잡는 식이다.



구 회장과 만남을 끝낸 뒤 서울대 AI 연구원과 로보틱스 연구소를 살펴본 황 CEO는 현대차 양재동 사옥에 모습을 드러냈다. 공식 면담 시작 전 그는 정의선 회장을 포함한 현대차그룹 경영진들과 함께 로보틱스 친화공간으로 꾸며진 사옥 곳곳을 돌아봤다. 로봇과 전기차를 구경한 뒤 황 CEO와 정 회장은 면담을 가졌다. 미래 모빌리티와 AI 협력 가능성을 논의한 것으로 전해진다.

정의선 현대차그룹 회장(가운데 왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차 본사에서 회동을 마친 뒤 사족보행 보안로봇(왼쪽), 이동형 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'와 기념사진을 찍고 있다. 연합

황 CEO는 다음 행선지로 네이버 분당 1784 사옥을 택했다. 이해진 네이버 이사회 의장을 만난 황 CEO는 기가와트(GW)급의 초대형 글로벌 AI 팩토리 구축을 위한 공동사업에 전격 합의했다. 양사는 2027년 55㎿(메가와트) 규모 인프라 가동을 시작으로 AI 인프라 사업을 단계적으로 확대한다. 추후 사업 성과와 리스크를 분담하는 파트너 회사로서 세계 시장을 함께 공략해 나갈 방침이다. 장기적으로는 GW급 인프라 구축을 추진할 계획이다. 이는 엔비디아 최신 GPU 수십만장을 수용할 수 있는 수준이다.

젠슨황(왼쪽) 엔비디아 CEO가 8일 경기 성남 네이버1784 사옥을 방문해 이해진 네이버 의장과 웹툰에 자막을 넣은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

숨 가쁘게 이어온 황 CEO의 ‘국내 기업 1대 1 회동’의 마지막 일정은 전영현 삼성전자 부회장과의 만남이었다. 두 사람은 이날 저녁 엔비디아가 신라호텔에서 개최한 비공개 간담회 ‘코리아 파트너 나잇’ 진행 전 자리를 가졌다. 삼성전자는 현재 엔비디아가 생산할 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에 들어갈 HBM4를 공급하고 있다. 황 CEO와 전 부회장은 피지컬 AI와 디지털 트윈 협력에 대해 폭넓은 대화를 진행한 것으로 알려졌다.



황 CEO와 같은 ‘글로벌 큰 손’이 직접 국내 기업들을 찾아가며 정성을 기울인 배경에는 엔비디아의 산업 확장 추진이 있다. AI 메모리 제조사인 엔비디아는 피지컬 AI와 자율주행, 데이터센터 등 AI 산업 플랫폼 전체로 사업 범위를 넓히고 있다. 이 과정에서 소프트웨어와 제조업 역량을 모두 갖춘 한국 기업을 파트너로 택했다. 반도체 제조부터 AI 데이터센터 구축, 로봇제조, 자율주행 부품 생산 등 엔비디아의 새로운 사업에 한국 기업 상당수가 함께할 전망이다.



재계 관계자는 “전 세계적으로 AI와 제조업 역량을 함께 갖춘 국가는 매우 드문 탓에 (황 CEO가) 한국을 파트너 국가로 택한 것 같다”며 “한국 기업의 가능성이 확인된 만큼 다른 글로벌 대형기술기업(빅테크)들도 국내 기업의 문을 두드릴 것”이라고 분위기를 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지