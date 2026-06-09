페라리, 브랜드 공간 ‘카사 페라리’ 개장

페라리코리아는 8일 서울 성수동 쎈느에 브랜드 공간 ‘카사 페라리’(Casa Ferrari·사진)를 열고 신차 ‘페라리 아말피 스파이더’를 국내에서 처음으로 공개했다.



카사 페라리는 이탈리아어로 ‘페라리의 집’을 뜻하는 몰입형 브랜드 체험공간으로, 그동안 해외에서 VIP 고객 중심으로 운영됐다. 일반 대중을 상대로 운영하는 것은 한국이 최초다. 티보 뒤사라 페라리코리아 대표이사는 “한국 고객들에게 페라리의 글로벌 비전과 완벽하게 부합하는 경험을 선사하겠다는 브랜드의 굳은 의지와 진정성을 증명하는 자리”라고 강조했다.



지상 2층 규모로 조성된 카사 페라리는 실내 프라이빗 라운지, 차량 전시공간, 야외가든, 전용 카페, 포토존 등으로 구성됐다. 2층에 마련된 오너 전용 라운지에선 개별적인 차량 상담과 맞춤형 키링 굿즈를 제작할 수 있는 프로그램이 상시 진행된다.



카사 페라리는 21일까지 운영되고, 일반 관람은 9일부터 가능하다. 일반 관람은 지난 1일 예약 오픈 이후 약 1시간 만에 매진됐다고 페라리코리아 측은 설명했다. 14일에는 페라리 고객들을 초청해 세계내구선수권대회(WEC)의 하이라이트 ‘르망 24시’를 함께 시청하며 레이싱에 대한 페라리의 열정을 공유하는 자리가 마련될 예정이다.



이날 함께 공개된 아말피 스파이더는 640마력 V8 터보 엔진을 탑재한 오픈톱 스포츠카다.

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